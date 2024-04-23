آب بردگی ۲ دستگاه کامیون در نائین

محمدنوید متقی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به باران سیل آسا، به توضیح جزئیات گزارش اولیه حادثه سیل و آبگرفتگی پرداخت و اظهار کرد: امروز سهشنبه، ۴ اردیبهشت ماه، گزارش سیل و آبگرفتگی در شعب شهرستانهای نائین، کاشان و آران و بیدگل استان اصفهان اعلام شد.
وی ادامه داد: سیل ۲ دستگاه خودروی کامیون را در شهرستان نائین با خود برد و باعث آسیب و خرابی به ۳ باب خانه در شهرستان آران و بیدگل شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر اصفهان افزود: تیمهای عملیاتی در شعب نائین و آران و بیدگل، درحال امدادرسانی و امدادگران در شهرستان کاشان در حال ارزیابی اولیه آسیب وارده هستند.
نظر شما