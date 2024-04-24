ساخت ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رستمیان سه‌شنبه‌شب در نشست شورای مسکن استان بوشهر اظهار داشت: به منظور تأمین مسکن در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و برخی از طرح‌ها در حال بهره‌برداری است.

وی از آغاز ساخت ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: تسریع در روند ساخت مسکن در استان بوشهر را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: مدیریت استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، پای کار است و پیشرفت قابل توجهی در این پروژه‌ها داریم.