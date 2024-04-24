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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۷:۳۵

معاون استانداری بوشهر خبر داد؛

ساخت ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان بوشهر

ساخت ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در استان بوشهر

بوشهر- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر از آغاز ساخت ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رستمیان سه‌شنبه‌شب در نشست شورای مسکن استان بوشهر اظهار داشت: به منظور تأمین مسکن در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته و برخی از طرح‌ها در حال بهره‌برداری است.

وی از آغاز ساخت ۱۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: تسریع در روند ساخت مسکن در استان بوشهر را به عنوان یک برنامه مهم در دستور کار داریم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: مدیریت استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، پای کار است و پیشرفت قابل توجهی در این پروژه‌ها داریم.

کد مطلب 6087142

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      1 0
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      کاش پروژه مسکن ملی مهراز زودتر میدادن زمان روحانی ثبت نام کردیم هنوز پروژه زیر سقف هم نیومده
    • IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      1 0
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      سلام.ما که پروژه مهراز عالیشهر از زمان روحانی بودیم و هنوز سقف ندارن .خوشم میاد تا میتونن لاف میزنند
    • سید حسین IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
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      من که تو عالیشهر پس دادم هنوزم پولشو بهم ندادند ببینید کی مردم به جوش میان بیان اعتراض کنند مگه این پول چقدر باید بی ارزش بشه که بهمون بدنش میگن میگن بودجه نیست خوب زیر حرفتون نمیزدید تا ماهم پس نمیدادیم قرار بود 270 ملیون تحویل بدید کردینش 600 ملیون تاز عمران عالیشهر میگه همینم سقف نداره
    • سید حسین IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      من که تو عالیشهر پس دادم هنوزم پولشو بهم ندادند ببینید کی مردم به جوش میان بیان اعتراض کنند مگه این پول چقدر باید بی ارزش بشه که بهمون بدنش میگن میگن بودجه نیست خوب زیر حرفتون نمیزدید تا ماهم پس نمیدادیم قرار بود 270 ملیون تحویل بدید کردینش 600 ملیون تاز عمران عالیشهر میگه همینم سقف نداره
    • IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
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      ماکه پس دادیم عالیشهر
    • سید IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
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      دوستان بیاید یه روز جمع بشیم روبرو استانداری بلکم پول بی ارزشمونو که دوسال باهاش حال کردن بدند
    • حسین IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ما که خونه رو پس دادیم اما پولمونو نه بیایید بریم جلو استانداری اعتراض کنیم شاید پولمونو پس دادند دلار 30 تومن پول دادیم الان دلار 70 پس نمیدن قرار بود 270 ملیون خونه بدند الان میگند 600 تازه سقفم نداره با پول ما پوز دادن نداره
    • فاطمه IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
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      آره والا هدف کار خوب بود اما با نمیدونم کاری بدش کردند پول ما بعد از دوسال خواب الان می‌فرمایند که منتظریم تهران بودجه بده پولتون رو پس بدیم خب پس بدید روز به روز داره این ول بی ارزش بشه کجا باید اعتراض کرد

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