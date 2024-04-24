عضو ایرانی هیات رئیسه جهانی ناظر مسابقات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و یکمین نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو در شهر «جیانگ یئن» با حضور تمامی اعضا و به ریاست «گائو ژیدان» رئیس فدراسیون جهانی و مهدی علی‌نژاد عضو ایرانی این هیأت رئیسه برگزار شد.

در ابتدای این نشست؛ صورت جلسه چهلمین نشست هیأت رئیسه فدراسیون جهانی و شانزدهمین کنگره فدراسیون جهانی که هر دو رویداد سال گذشته در تگزاس برگزار شده بود، به تأیید اعضا رسید. سپس «ژان کیوپینگ» دبیرکل فدراسیون جهانی، گزارشی از فعالیت‌های ۶ ماه اخیر این فدراسیون جهانی و همچنین پیکارهای پیش رو ارائه داد. وی همچنین یادآور شد؛ با توجه به اینکه کشورهای متعددی موفق به اخذ ویزا جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان نشدند؛ بنا به پیشنهاد ایران؛ پیکارهای انتخابی جام‌جهانی ووشو با حضور ۳۸ کشور امروز آغاز به کار کرد.

برگزاری چهارمین دوره مسابقات جهانی «تایچی» در سنگاپور، نهمین دوره مسابقات جوانان جهان در برونئی‌، سومین دوره جام جهانی تالو در یوکوهاما ژاپن و دهمین دوره جام جهانی ساندا در ملبورن استرالیا از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. در این نشست مقرر شد؛ میزبانی دهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان به چین داده شود که این مسابقات در واقع حکم کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۶ جوانان داکار سنگال را خواهد داشت

درخواست امارات برای عضویت در فدراسیون جهانی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارش‌هایی از سوی رؤسای کمیته فنی، کمیته داوران و کمیته اخلاق ارائه و مورد تأیید قرار گرفت. در پایان این نشست؛ علی‌نژاد با «گائو ژیدان» وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون جهانی ووشو گفت‌وگو و مذاکراتی را داشتند.

همچنین مهدی علی‌نژاد عضو هیأت رئیسه فدراسیون جهانی ووشو به عنوان یکی از اعضای سه نفره کمیته نظارت بر برگزاری مسابقات انتخابی جام‌جهانی معرفی شد.

مسابقات انتخابی جام‌جهانی ووشو از امروز (۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به صورت رسمی در شهر» «جیاینگ یئن» چین آغاز شده است.