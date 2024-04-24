به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان حسینی حضرت علی اصغر (ع) روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه، ساعت ۱۶ در مشهد مقدس، حرم مطهر، صحن جامع رضوی، ایوان شرقی باب الهادی علیه السلام افتتاح خواهد شد.

این کارگاه با مشارکت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی و به همت مجمع جهانی حضرت علی الزمان (عج) با هدف آماده سازی لباس برای شیرخوارگان شرکت کننده در مراسم شیرخوارگان حسینی که در اولین جمعه ماه محرم برگزار می‌شود، برپا خواهد شد.

در این کارگاه، بانوان نیکوکار و عاشق اهل بیت (ع) با دستان پرمهر خود اقدام به دوخت لباس برای شیرخوارگان حسینی می‌کنند.

مردم متدین و شهیدپرور مشهد مقدس و نیز زائران آستان ملکوتی حضرت رضا (ع) می‌توانند جهت شرکت در این کارگاه و کمک به تهیه لباس برای شیرخوارگان حسینی به مکان یاد شده در تاریخ و زمان مقرر مراجعه نمایند.

امید است با همت و تلاش این بانوان نیکوکار، لباس‌های شیرخوارگان حسینی با عشق و ارادت به اهل بیت (ع) تهیه و در اختیار خانواده‌های آنها قرار گیرد.