اینترنت اختصاصی  یا اختلالی؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پهنای باند و سرعت اینترنت دو عامل تأثیرگذاری هستند که باید هنگام ارزیابی دسترسی به اینترنت و تعیین اینکه آیا زمان ارتقا فرا رسیده است یا خیر در نظر بگیرید.

پهنای باند، حداکثر ظرفیتی است که شبکه می‌تواند داده‌ها را با آن انتقال دهد.

سرعت اینترنت – که معمولاً بر حسب مگابیت در ثانیه نمایش داده می‌شود – سرعت واقعی حرکت داده‌ها را اندازه گیری می‌کند. برنامه‌های اینترنت مشترک ممکن است برای سازمان‌های کوچک‌تر کافی باشد، اما در دنیای امروز که دسترسی به اینترنت قابل اعتماد برای انجام تجارت و حفظ بهره وری ضروری است، مهم است که تنظیمات خود را ارزیابی کنید و مزایای ارتقا پهنای باند خود را در نظر بگیرید.

پهنای باند اشتراکی

به موجب پهنای باند اشتراکی تعدادی از مصرف کنندگان به یک اتصال اینترنت دسترسی دارند که میزان سرعت و هزینه آن اتصال بین مصرف کنندگان تقسیم می‌شود.

سرعت دسترسی به اینترنت به اشتراک گذاشته می‌شود، پهنای باند موجود بین همه کاربران همزمان تقسیم می‌شود؛ درنتیجه در صورتی که تعداد زیادی از مصرف کنندگان به صورت همزمان از اتصال اینترنت خود استفاده کنند، سرعت کم‌تری را تجربه خواهند کرد.

در واقع به افرادی پیشنهاد می‌شود که فقط برای جستجو در اینترنت یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اتصال اینترنت نیاز دارند؛ اما به افرادی مانند گیمرها که کیفیت سرعت در فعالیت آنها تأثیر گذار است پیشنهاد نمی‌شود.

حال در صورتی که اینترنت اختصاصی، اتصالی اختصاصی بین شرکت ارائه دهنده اینترنت و محل کاربر است و این به این معنی است که تمام پهنای باندی که خریداری می‌کنید به خودتان تعلق دارد. و درنتیجه سرعت اینترنتی که استفاده می‌کنید پایدار می‌باشد. سرعت آپلود در اینترنت اختصاصی مانند سرعت دانلود دقیقاً برابر با مقداری هست که از شرکت ارائه دهنده اینترنت تحویل می‌گیرید.

رسپینا

شرکت داده پردازی رسپینا با هدف ارائه خدمات اینترنتی و ارتباطی و با شعار "ارتباط ارزش‌ها" در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. این مجموعه، به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور FCP در حوزه ارائه پهنای باند اختصاصی، طی ۲۲ سال فعالیت و با حضور سرمایه انسانی متخصص توانسته است در ۳۱ استان کشور، بیش از ۱۰۰۰۰ سازمان دولتی، خصوصی، دانشگاه‌ها، بانک‌ها، سفارت‌ها و … را از خدمات اینترنتی و ارتباطی خود بهره‌مند سازد. هدف ما در رسپینا این است که نیازهای ارتباطی سازمان‌ها را به گونه‌ای جامع، تخصصی و نوآورانه تأمین نمائیم و با پایبندی به ارگانی همچون مشتری مداری، تعهد و ارائه سرویس پایدار، به خلق ارزش برای مشترکین گران مایه دست یابیم.

پهنای باند اختصاصی (اینترنت سازمانی) رسپینا بر روی بستر ارتباطات رادیویی، فیبر نوری و LTE برای مشترکین قابل استفاده است. رسپینا هم اکنون با دارا بودن بیش از ۴۶۰ پاپ‌سایت مجهز در سراسر کشور، بیشترین پهنای باند اختصاصی را به مشترکین خود ارائه نموده است.

سبد راهکارهای رسپینا شامل خدمات متنوعی از جمله ارائه پهنای باند اختصاصی (اینترنت سازمانی)، تلفن ثابت سازمانی (نکسفون)، اشتراک فضای دیتاسنتر (کولوکیشن) و اینترنت ویژه برج‌ها و مجتمع‌ها است.

پهنای باند اختصاصی، خدمتی است که امکان دسترسی شرکتها و سازمانها را به اینترنت پرظرفیت با سرعت بالا، تأخیر کم و کیفیت مطلوب برطرف می‌سازد. این سرویس کاملاً اختصاصی بوده و کیفیت آن در تمامی ساعات شبانه روز تضمین می‌شود؛ به طوری که حتی در پیک مصرف، کیفیت و سرعت سرویس مشترک تغییر نخواهد کرد.

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