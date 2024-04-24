به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی همایش بین‌المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این همایش به دلیل اهمیت بعد تجاری خلیج فارس، بازرگانی دریایی و حمل و نقل را محور اصلی خود قرار داده است.

حمید اسدپور عنوان داشت: ۱۵۰ خلاصه مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که یک سوم این مقالات برای ارائه در همایش پذیرفته شده است.

وی تصریح کرد: موضوع عمده مقالات دریافت شده متمرکز بر بنادر ایران و روابط تجاری ایران با دیگر کشور هاست.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس با بیان اینکه همایش بین المللی خلیج فارس در دو روز برگزار می‌شود گفت: روز اول، روز علمی همایش است و روز دوم به عنوان روز فرهنگی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در روز علمی همایش پژوهشگران داخلی و خارجی به ارائه مقالات می‌پردازند و در روز فرهنگی بازدید از آثار تاریخی استان در برنامه ریزی شده است.

کیانی اعلام کرد: برای حضور ۱۰ مهمان خارجی که مقالات ارسالی آنان پذیرفته شده برنامه ریزی شده و قرار است از پژوهشگران کشورهای عراق، هند، چین، روسیه و بنگلادش میزبانی کنیم.

دبیر اجرایی همایش بین‌المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس بیان داشت: برگزاری مسابقه دو و میدانی، نمایشگاه اسناد تاریخی خلیج فارس و غرفه‌های سنتی از جمله برنامه‌های جانبی این همایش در روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه است.