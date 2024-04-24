بزرگترین دورهمی فرهنگی تربیتی دختران مازندران برگزار شد

حجت الاسلام میکائیل محمدپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دختر در فرهنگ دینی، جایگاه و منزلت ویژه ای دارد، گفت: اسلام عزیز اهمیت رسیدگی به دختران و ضرورت وجود محیط غنی و پرمؤلفه را برای تربیت دختران برما یاد آوری میکند و بی شک این مهم در عصر امروز که دختران روزگار پرمخاطره ای را سپری میکنند، بر ما لازم است سطوح اثرپذیری و اثرگذاریها را در شخصیت دختران و بانوان خوب بفهمیم و درک کنیم و متناظر با واقعیتهای زندگی آنها برنامههای فرهنگی را تدارک ببینیم.
وی افزود: ویژه برنامه دختران ماه برای سومین سال با حضور ۵۰۰ نفر از دختران نوجوان و جوان از سن ۱۴ الی ۲۰ سال همراه با ضیافت افطاری و سحری، برنامه گعده گفتگو که دختران در قالب گروههایی که خودشان نام گذاری کردند با حضور مربیان به مباحث و چالشهای حوزه دختران پرداختند.
وی ادامه داد: محفل انس با قرآن دخترانه و تدبر در آیات طرح مسطورا، محفل گپ خودمونی با خدا که جایی برای دل سبک کردن و حلقه وصل به آسمان هاست، فرصت نشاط با بازیهای فکری و حرکتی، اقامه نماز جماعت دخترانه، اجرای رادیو دختران ماه، مسابقه و جایزه و همراه با برپایی نمایشگاه هویت شناسی، واقع نگری، تبیین عصر گذشته و حال از دیگر بخشها بوده است.
حجت الاسلام محمدپور با بیان اینکه تمام محتوا و اقدامات با برپایی جلسات متعدد با حضور کارشناسان و برپایه تفکر ویژه دختران نوجوان و جوان برنامه ریزی شده بود افزود: غرفههایی همچون زندگی با آیهها ویژه نشریه و تبیین آیات نورانی طرح مسطورا، غرفه جواهرانه ویژه ساختار ذهنی و عملی هویت دختران ایرانی مسلمان، غرفه بی نهایت جایی برای اتصال دخترانه به معارف اهل بیت، غرفه بفرما کتاب با ارائه کتب ویژه دختران، میز هنر ماه جایی برای ارائه هنر دستان دختر ایرانی و غیره در کنار غرفهها فکری، ما با ایجاد غرفه کافه ماه و غرفه بوفه ماه به فکر خوراکیها و میان وعدههای جذاب و سالم ولی دخترانه برای میهمانانمان بودهایم و همچنین با غرفه طبیب ماه از جمله آن بوده است.
گفتنی است این رویداد مهم معنوی و فرهنگی که در مصلی المهدی (عج) بابلسر از سوی قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی علیه السلام و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر برگزار شد توانسته ضمن ایجاد فرصتی برای شناخت بهتر هویت دختران ایرانی مسلمان در کنار ایجاد فضای معنوی، فرهنگی تربیتی و با نشاط؛ لذت تفریح و کسب معرفت را همراه با شناخت حقیقتها برایشان فراهم کند.
ضمناً بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای جهادی به عنوان تیم خادمین و پشتیبانی، نیروی امنیتی و حفاظتی در اجرای این برنامه سهیم بودهاند. لازم به ذکر است ارتباط با دختران ماه از طریق گروه در فضای مجازی و امتداد حلقههای تشکیل شده با حضور مربیان پس از برنامه در جریان است.
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