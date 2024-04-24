۱۵۰۰ تخت بیمارستانی به سرانه درمانی البرز افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر چهارشنبه در آئین گشایش کلینیک ویژه بیمارستان امام حسین (ع) گفت: هفته سلامت فرصت مناسبی است تا ضمن توجه به مقوله سلامت در جامعه از مجاهدت تلاشگران و فعالان عرصه سلامت قدردانی شود.

استاندار البرز مطرح کرد: سلامت از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این حوزه ایثارگری‌های بسیاری داشتیم و همچنان نیز ادامه دارد. شهدای زیادی نیز در راه حفظ سلامت مردم جان خویش را نثار کرده‌اند.

وی عنوان کرد: کلینیک تخصصی بیمارستان امام حسین (ع) توسط یک بنیاد خیریه ساخته شده است. خیران و واقفان در استان البرز بسیار فعال هستند و در حوزه ساخت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها فعالیت‌های درخشانی داشته‌اند.

عبداللهی با اشاره به اینکه موضوع خیریه و وقف از گذشته در کشور ما مرسوم بوده و وقف و خیرات چشمه‌ای همیشه جاری است، بیان کرد: البرز از نظر زیرساخت‌های درمانی ضعیف است اما طی این چند سال اقدامات خوبی انجام شد.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: تا پایان دولت سیزدهم یک هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی به تخت‌های استان افزوده خواهد شد. در حال حاضر مجموع تخت‌های دولتی و خصوصی استان ۳ هزار و ۲۰۰ تخت است.

به گفته وی، در دولت سیزدهم توجه ویژه ای به سلامت و توسعه تخت‌های بیمارستانی شده است. امیدوارم بتوانیم تعداد تخت‌های بیشتری را با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت تا پایان این دولت به بهره برداری برسانیم.

عبداللهی در پایان اظهار کرد: در خصوص کادر درمان و پرسنل پزشکی و پرستاری برنامه ریزی هایی را انجام داده‌ایم تا کادر درمان را تقویت کنیم و بتوانیم تعداد نیروهای بیشتری را جذب کنیم.