به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت شرکتهای تعاونی روستایی بخش مرکزی به ریاست بخشدار مرکزی همدان و با حضور مدیر تعاون روستایی شهرستان، مدیران عامل شرکتهای تعاونی، رئیس شورای اسلامی بخش و دهیاران روستاهای مرتبط برگزار شد.
بخشدار مرکزی همدان در این جلسه اظهار داشت: تعاونیهای روستایی با سابقه طولانی و با مشارکت مستقیم مردم در بخشهای مختلف روستایی فعالیت دارند که میطلبد مدیران عامل تعاونیها با همکاری اداره تعاون روستایی شهرستان و اتحادیه مربوطه به صورت برنامه محور و با استفاده از ظرفیتهای موجود هر منطقه و روستاهای مربوطه در راستای تحقق شعار سال برنامه و طرح تهیه و ارائه نمایند و شوراهای اسلامی و دهیاران نیز نهایت همکاری و تعامل را در این خصوص داشته باشند.
محمدحسن دهبانی افزود: در سطح بخش مرکزی تعداد ١٣ شرکت تعاونی به ثبت رسیده که در حال حاضر تعداد ٨ شرکت فعال و ۵ شرکت غیر فعال است.
وی یادآور شد: اداره تعاون روستایی باید با تشکیل کمیتهای ویژه مباحث مربوط به شرکتهای غیر فعال را پیگیری کند تل در آینده نزدیک فعال شوند.
دهبانی خاطرنشان کرد: مدیران شرکتهای تعاونی باید به سمت بروزرسانی اساسنامه و برنامههای خود حرکت کنند و با توجه به ماهیت عملکردی و حوزه فعالیت، در برگزاری تمامی برنامهها و مراسمهای روستایی حضوری فعال داشته باشند.
در این جلسه مدیران عامل شرکتها گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامههای پیش بینی شده برای سال ١۴٠٣ را ارائه دادند.
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