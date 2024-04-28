تعیین تکلیف رینگ شهری یزد بعد از ۲۵ سال

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد رینگ‌شهری در دست اقدام قرار گرفت و به دلیل مشکلات عظیمی همچون جابجایی تأسیسات در هیچ دوره‌ای ورود نکرده یا نیمه کاره و محدود انجام شده بود اما این اقدام بزرگ در این دوره انجام شد.

وی اضافه کرد: گره‌های چند دهه شهر که تا پیش از این حل نشده بود در این دوره باز شد و بسیاری از اقداماتی که سال‌ها مورد درخواست و مطالبه مردمی بود در این شورا تصمیم گیری و اجرایی شد.

رئیس شورای شهر یزد افزود: معضلاتی همچون تکمیل نبودن رینگ شهری، مشکلات آبگرفتگی معابر و پروژه‌های ترافیکی نیمه تمام در شهر یزد سال‌ها بلاتکلیف رها شده بود که در این دوره از شورای اسلامی شهر یزد به نتیجه رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: بلوار آیت الله ابوترابی بعد از ۲۰ سال آزاد شد و در حال انجام است همچنین میادین معلم، امام حسین (ع)، اطلسی، امام علی (ع)، شهدای یعقوبی و زیرگذرهای جنب خطوط ریلی و برخی دیگر از نقاط شهر اصلاح هندسی و یا میدان به چهار راه تبدیل شد و بلوار دانش پایه به بلوار استقلال نیز بعد از ۱۸ سال بلاتکلیفی در دست اجرا قرار گرفت و پیشرفت ۷۰ درصدی دارد.

سیفی ادامه داد: هزینه‌های جاری در این دوره کاهش یافت و افزایش سهم بودجه هزینه‌های عمرانی از ویژگی‌های بودجه بندی سال جدید این شورا است همچنین از کل بودجه ۲۸ درصد به هزینه‌های جاری و ۷۲ درصد جهت اقدامات عمرانی اختصاص یافته است.

وی افزود: افزون بر هفت هزار میلیارد ریال هزینه آزادسازی معابری همچون بلوار پیامبر اعظم (ص) و بلوار امام محمد باقر (ع) و خیابان‌های عریض و طویلی که در مناطق مختلف شهر است شد همچنین تکمیل رینگ دوم شهری در نظر گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: در بودجه امسال اعتبار مناسبی برای جداسازی آب شرب از فضای سبز همچنین زیر ساخت‌های آسفالت معابر شهر پیش بینی شد؛ همچنین در منطقه یک شهرداری نیز بوستان زنبق واقع در بلوار جمهوری با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

سیفی ادامه داد: بهره برداری از خانه مشاغل سنتی یزد، گرمخانه موقت خانه کودکان کار، رونمایی از ماشین آلات و تجهیزات خدمات شهری و مدیریت بحران، اختصاص ۲ هزار میلیارد جهت آسفالت معابر همچنین آسفالت بیش از ۸۵۰ متر مربع از سطح شهر، احداث پروژه زیرگذر صاحب الزمان (عج) در راستای تکمیل رینگ شهری برخی از اقدامات انجام شده است.

وی افزود: اجرای پروژه عظیم بلوار شهیدان پارسائیان تا ایرج افشار که اجرای این پروژه بار ترافیکی آزادشهر، خیرآباد، میدان امام علی (ع) و صفائیه را کاهش می‌دهد، اصلاح هندسی تقاطع غیر همسطح میدان جانباز میدان اطلسی، اصلاح هندسی تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین (ع)، میدان معلم، تکمیل کتابخانه مرکزی یزد، تکمیل پارک‌های کوهستان و بزرگ شهر، احداث و مرمت سیل بندهای شماره چهار، سیل بند شهیدان یاوری، سیل بند شهید رشیدی، اجرای طرح مسیل شهر یزد، رودخانه مرکزی، آماده سازی و احداث شهرک مشاغل، حفر چاه‌های جذبی و هدایت آب‌های سطحی، ساماندهی و تکمیل قبرستان جوی هر هر واحداث مخازن ذخیره آب بخشی دیگر از اقدامات انجام شده در ششمین دوره شورای اسلامی شهر یزد است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: همه این اقدامات در حالی است که تبصره سه قبوض آب که در دوره‌های قبلی شورا گرفته می‌شد، حذف شد و از محل اعتبارات شورا و شهرداری هزینه‌ها تأمین شد، همچنین عوارض کسر فضا از بندهای جرایم کمیسیون ماده صد با توجه به شرایط اقتصادی مردم با مصوبه و پیگیری‌های شورای ششم شهر یزد از بندهای جرایم حذف شد.

سیفی ادامه داد: بعد از وقوع سیل در سال ۱۴۰۱ که همزمان با اولین سال شروع فعالیت شورای ششم بود نیز مصوب شد پروانه رایگان برای ساختمان‌های مسکونی و تجاری آسیب دیده از سیل صادر شود همچنین تشکیل کمیسیون ویژه ماده صد برای تبدیل آرا تخریب ساختمان به جریمه برای اولین بار در یزد با تصمیم شورای ششم آغاز شد.

وی افزود: مصوبه شورای ششم در حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت و فرزندآوری که این بسته شامل تخفیف عوارض ساختمانی است و افرادی که فرزند سوم آنها در سال ۱۴۰۱ و یا ۱۴۰۲ متولد شده از ۷۰ درصد و برای تولد فرزند چهارم و یا بیشتر از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ۴۰۰ متر مربع زیر بنای غیر آپارتمانی به میزان ۱۰۰ درصد از پرداخت عوارض ساختمانی معاف شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد گفت: تعداد قابل توجهی از ماشین آلات و تجهیزات برای دستگاه‌های خدماتی از جمله آتش نشانی، مدیریت بحران، شهرداری و مناطق ۵ گانه خریداری شد. همچنین در راستای نوسازی ناوگان شهری تعداد زیادی تاکسی شهری، چندین دستگاه اتوبوس و ۹۵ دستگاه ون در طول یک سال و نیم از فعالیت شورای ششم خریداری شد.