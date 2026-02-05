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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۴

اکران همزمان فیلم‌های جشنواره فجر در توسعه عدالت فرهنگی موثر است

اکران همزمان فیلم‌های جشنواره فجر در توسعه عدالت فرهنگی موثر است

زنجان-  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: اکران همزمان فیلم‌های جشنواره فجر در استان ها گامی موثر و تاثیرگذار در توسعه عدالت فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی شامگاه چهارشنبه در مراسم آغاز اکران فیلم‌های جشنواره فجر در استان زنجان اظهار کرد: اکران فیلم‌های جشنواره در استان‌ها طی حدود یک دهه گذشته به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی در مسیر تمرکززدایی تبدیل شده و توانسته عدالت فرهنگی را در حوزه سینما به شکل ملموسی تقویت کند.

وی افزود: در سال‌های گذشته علاقه‌مندان به سینما برای تماشای آثار جشنواره ناچار بودند به تهران سفر کنند که این موضوع دسترسی بسیاری از مخاطبان را محدود می‌کرد. اما امروز با برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرایطی فراهم شده تا مردم استان‌ها نیز هم‌زمان با پایتخت از جدیدترین تولیدات سینمای ایران بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با اشاره به روند رو به رشد این طرح گفت: هر سال شاهد تقویت زیرساخت‌ها و افزایش تعداد فیلم‌های قابل نمایش در استان‌ها هستیم. امسال نیز به‌جز سه یا چهار اثر، تقریباً تمامی فیلم‌های جشنواره در اختیار استان‌ها قرار گرفته که این اتفاق، گامی مهم در پاسخگویی به مطالبات فرهنگی مخاطبان شهرستانی محسوب می‌شود.

محمدی ادامه داد: اکران فیلم‌های جشنواره از ۱۵ بهمن‌ماه در زنجان آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت. در این مدت، سینماهای «بهمن» و «روشا» میزبان علاقه‌مندان خواهند بود و هر روز چهار فیلم در جدول نمایش قرار گرفته است تا مخاطبان بتوانند از طیف متنوعی از آثار بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به استقبال پیش‌بینی‌شده از این رویداد فرهنگی تصریح کرد: فراهم شدن امکان خرید اینترنتی بلیت نیز دسترسی مخاطبان را تسهیل کرده و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه‌های فروش بلیت، نسبت به تهیه بلیت فیلم‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: استمرار چنین برنامه‌هایی علاوه بر تقویت فرهنگ سینما، موجب پویایی فضای فرهنگی استان، حمایت از هنر ملی و ایجاد فرصت برابر برای بهره‌مندی از رویدادهای مهم هنری در سراسر کشور خواهد شد.

کد مطلب 6740146

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