پیش بینی برداشت بیش از ۱۱۰ هزارتن کلزا در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزعلی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان اظهار کرد :۳۸۰ هزار هکتار از اراضی گلستان زیر کشت گندم رفته است که پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون تن گندم در استان برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی گلستان کلزا کشت شده است، افزود: پیش بینی می‌شود بیش از ۱۱۰ هزارتن کلزا در استان به بهره برداری برسد.

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: امسال در گلستان بیش از ۸۰ هزار هکتار جو کاشته شده است که با برآوردهای انجام شده پیش بینی می‌شود بیش از ۱۶۰ هزار تن جو در استان تولید شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در گلستان برداشت شود، افزود: اکنون سه هزار کمباین در گلستان آماده برداشت محصولات کشاورزی استان هستند.

برزعلی با اشاره به اینکه کار معاینه فنی کمباین‌ها در حال انجام است، افزود: کشاورزان دقت داشته باشند قبل از اینکه کمباین وارد زمین شود برگه معاینه فنی سال ۱۴۰۳ را بررسی کنند و از وجود آن اطمینان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای تأمین سوخت این کمباین‌ها با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی انجام شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان با اشاره به اینکه کشاورزان برای تأمین ماشین حتماً به شرکت‌های حمل و نقل مجاز در سطح استان مراجعه کنند، گفت: اکنون ۸۸ شرکت مجاز در استان مشغول فعالیت هستند.

وی یادآور شد: کشاورزان قبل از اینکه محصول را به مراکز دولتی تحویل دهند باید اطلاعات خود را در سامانه پهنه بندی ثبت کنند.