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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۵۴

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران:

۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است

۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است

ساری- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: ۷۸ مصوبه از ۱۷۶ مصوبه سفر اول هیات دولت به استان اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر فرج الله فتح الله پور شنبه شب در جلسه بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به استان گفت: بیشترین اعتبار مصوب سفر دولت در حوزه حمل و نقل و بخش کشاورزی بوده است.

وی گفت: بیش از هزار میلیارد تومان از اعتبار در قالب ماده ۵۶ بوده است.

وی تعداد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ۱۷۶ مصوبه برشمرد و گفت: تاکنون از ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ۱۱ هزار میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد بودجه عمومی تخصیص یافته است.

فتح الله پور با عنوان اینکه ۲۱ درصد اعتبارات منابع داخلی و مولدسازی تأمین و تخصیص داده شده است، گفت: ۷۸ تسهیلات ماده ۵۶ و سایر موارد نیز پرداخت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران گفت: در مجموع ۶۲ درصد از کل اعتبارات سفر پرداخت شده و ۲۰ درصد تسهیلات ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین اعتبار تخصیص یافته در حوزه راه و شهرسازی بوده است، ادامه داد: در بخشی از حوزه‌ها میزان تخصیص‌ها بیش از اعتبارات مصوب بوده است.

فتح الله پور با اظهار اینکه ۷۸ مصوبه از مجموعه ۱۷۶ مصوبه اجرا شده است، تصریح کرد: همچنین ۸۹ مصوبه در دست اجرا و مابقی در دست پیگیری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: ۴۴ درصد مصوبات ۱۰۰ تکمیل، ۱۳ درصد بین ۷۵ تا ۹۵ درصد، ۱۵ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۱۱ درصد بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۱۶ درصد زیر ۲۵ پیشرفت دارند.

کد مطلب 6090432

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