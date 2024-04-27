۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر فرج الله فتح الله پور شنبه شب در جلسه بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به استان گفت: بیشترین اعتبار مصوب سفر دولت در حوزه حمل و نقل و بخش کشاورزی بوده است.

وی گفت: بیش از هزار میلیارد تومان از اعتبار در قالب ماده ۵۶ بوده است.

وی تعداد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ۱۷۶ مصوبه برشمرد و گفت: تاکنون از ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ۱۱ هزار میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد بودجه عمومی تخصیص یافته است.

فتح الله پور با عنوان اینکه ۲۱ درصد اعتبارات منابع داخلی و مولدسازی تأمین و تخصیص داده شده است، گفت: ۷۸ تسهیلات ماده ۵۶ و سایر موارد نیز پرداخت شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران گفت: در مجموع ۶۲ درصد از کل اعتبارات سفر پرداخت شده و ۲۰ درصد تسهیلات ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین اعتبار تخصیص یافته در حوزه راه و شهرسازی بوده است، ادامه داد: در بخشی از حوزه‌ها میزان تخصیص‌ها بیش از اعتبارات مصوب بوده است.

فتح الله پور با اظهار اینکه ۷۸ مصوبه از مجموعه ۱۷۶ مصوبه اجرا شده است، تصریح کرد: همچنین ۸۹ مصوبه در دست اجرا و مابقی در دست پیگیری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: ۴۴ درصد مصوبات ۱۰۰ تکمیل، ۱۳ درصد بین ۷۵ تا ۹۵ درصد، ۱۵ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۱۱ درصد بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۱۶ درصد زیر ۲۵ پیشرفت دارند.