«سال گربه» یک کمدی فانتزی استاندارد است/ فیلم جدید بهرام افشاری

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای صنفی نمایش در سال ۱۴۰۳ روز شنبه ۱۸ فروردین در سازمان سینمایی برگزار شد و بر همین اساس قرار است فیلم سینمایی «سال گربه» به کارگردانی مصطفی تقی زاده و تهیه کنندگی سعید خانی با پخش «خانه فیلم» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و فیلم سینمایی «مست عشق» به کارگردانی حسن فتحی و تهیه کنندگی مهران برومند با پخش «فیلمیران» به سرگروهی پردیس سینمایی ایران مال اکران شوند از همین رو گفت‌وگوی کوتاهی با سعید خانی تهیه کننده «سال گربه» داشتیم.

سعید خانی تهیه کننده فیلم سینمایی «سال گربه» با اشاره به اینکه این دومین تجربه همکاری وی با مصطفی تقی‌زاده محسوب می‌شود، به خبرنگار مهر گفت: پس از سریال «حرفه ای» این دومین همکاری من با این کارگردان محسوب می‌شود و در این پروژه به ادبیات و زبان مشترک با یکدیگر رسیدیم. در «سال گربه» تجربه خوبی با مصطفی تقی زاده رقم خورد.

وی با تاکید بر اینکه «سال گربه» در فضای کمدی و فانتزی تولید شده است، افزود: به‌واسطه فضای فانتزی فیلم، چالش‌های زیادی برای طراحی صحنه و تحقق این فضای فانتزی وجود داشت به عنوان مثال هر ۲ روز جابه جایی لوکیشن ضبط داشتیم و در این فیلم از طراحی رنگ و نور خاصی بهره گرفته ایم.

این تهیه کننده سینما عنوان کرد: سینمایی «سال گربه» به مدت ۱۰۵ دقیقه سال گذشته ساخته شده و تولید آن حدوداً ۲ ماه زمان برده است.

وی با یادآوری آغاز اکران این اثر از چهارشنبه و به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال، گفت: همه تلاشمان را انجام داده ایم تا یک کمدی استاندارد در شأن و شعور مخاطب سینما ایران بسازیم و امیدواریم در این امر موفق بوده باشیم و مخاطبان این اثر را دوست داشته باشند.

خانی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر روی پخش این اثر سینمایی متمرکز است، گفت: فعلاً در حال برنامه ریزی برای پخش و اکران سینمایی هستیم و پس از آن برای اکران در پلتفرم‌ها بررسی و برنامه ریزی می‌کنیم.

«سال گربه» سینمایی در ژانر کمدی فاتزی ساخته شده است که بهرام افشاری، سارا بهرامی، هومن برق نورد، شبنم قربانی، لادن ژاوه وند، مرتض تقی زاده، نوشین تبریزی و رضا رشیدپور با حضور افتخاری علی اوجی و حمید معصومی نژاد در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

سعید خانی تهیه کننده ایرانی و مدیر شرکت پخش «خانه فیلم» است که از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و پیش از این فیلم، تهیه‌کنندگی فیلم‌های «حرفه ای»، «من»، «لیپار»، «دوزیست»، «لونه زنبور» و «ارادتمند نازنین بهاره تینا» را برعهده داشته است.