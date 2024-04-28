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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۴۶

فوتسال قهرمانی آسیا - تایلند

AFC: ایران پادشاه فوتسال آسیاست/ ادامه سلطه یوزها در قاره‌کهن

AFC: ایران پادشاه فوتسال آسیاست/ ادامه سلطه یوزها در قاره‌کهن

کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در جام ملت های آسیا پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال ایران و تایلند در دیدار نهایی مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۴ آسیا امروز یکشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر یک به سود ایران به پایان رسید تا ایران برای بار سیزدهم بر بام قاره آسیا بایستد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان این رقابت‌ها به تمجید از قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران پرداخت و نوشت: تیم ملی فوتسال ایران به سلطه خود بر آسیا ادامه داد. جای این تیم همیشه در اوج و قله است.

همچنین در پستی دیگر نوشت: ایران پادشاه آسیا است و برای سیزدهمین بار قهرمان آسیا شد.

AFC: ایران پادشاه فوتسال آسیاست/ ادامه سلطه یوزها در قاره‌کهن

کد مطلب 6091281

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