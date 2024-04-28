به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتسال ایران و تایلند در دیدار نهایی مسابقات جام ملت‌های ۲۰۲۴ آسیا امروز یکشنبه از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر یک به سود ایران به پایان رسید تا ایران برای بار سیزدهم بر بام قاره آسیا بایستد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان این رقابت‌ها به تمجید از قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران پرداخت و نوشت: تیم ملی فوتسال ایران به سلطه خود بر آسیا ادامه داد. جای این تیم همیشه در اوج و قله است.

همچنین در پستی دیگر نوشت: ایران پادشاه آسیا است و برای سیزدهمین بار قهرمان آسیا شد.