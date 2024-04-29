حضور «آخرین شیهه...» در ژاپن/ «چرچی» به جشنواره ایتالیایی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» به کارگردانی مهدیه محمدی، تهیهکنندگی سیدمحمدرضا حسینی و نویسندگی محمدمهدی عزیزمحمدی به بیست و پنجمین دوره Short Shorts Film Festival & Asia راه پیدا کرد.
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه Short Shorts ژاپن یکی از بزرگترین و مهمترین جشنوارههای فیلم کوتاه آسیا و مورد تایید آکادمی اسکار است که برنده جایزه بزرگ این جشنواره به رقابت اسکار معرفی میشود.
بیست و پنجمین دوره این جشنواره ۶ تا ۱۷ ژوئن برابر با ۱۷ تا ۲۸ خرداد در توکیو ژاپن برگزار میشود.
این اثر که پخش بینالمللی آن برعهده سولماز اعتماد است، پیش از این در سی و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم Sguardi Altrove، سی و هشتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فرایبورگ (FIFF) و سیزدهمین دوره جشنواره Queens World Film حضور یافته و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره زنان Sguardi Altrove را از آن خود کرده بود.
مهدخت مولایی و نیما نادری بازیگران فیلم کوتاه «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» هستند که در موسسه فرهنگی هنری «نگاه آخر» و با حمایت انجمن سینمای جوانان ایران تولید شده است.
«چرچی» به جشنواره ایتالیایی رفت
همچنین، فیلم کوتاه داستانی «چَرچی» بهکارگردانی مهدی بهزادپور و تهیهکنندگی حسین اسکندری، سومین حضور بینالمللی خود را در سیزدهمین جشنواره بینالمللی تراکو ایتالیا تجربه خواهد کرد.
این جشنواره، فیلمهای کوتاه تا ۱۶ دقیقه را در شاخههای موضوع آزاد، آگاهی اجتماعی، انیمیشن و موزیکویدیو، از سراسر جهان برای نمایش و رقابت میپذیرد و جایزه بزرگ بینالمللی خود را به بهترین فیلم کوتاه با موضوع و خاستگاه «مدیترانه، محل تلاقی مردم و فرهنگها» اهدا میکند.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «پسر بچهای در روستا یک تبلت هدیه میگیرد که با آن درسش را ادامه دهد، ولی از آن استفاده درستی نمیکند و … .»
این فیلم کوتاه پیش از این در چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی باکو ۲۰۲۳ و سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی CMS هند ۲۰۲۴ حضور داشته است.
عواملی که در ساخت این اثر با مهدی بهزادپور همکاری داشتهاند عبارتند از تهیهکننده: حسین اسکندری، فیلمنامهنویس: فاطیما اباحمزه، صدابردار: محمد بازرگان، صداگذار: علی نوری، فیلمبردار: مهدی بهزادپور، گریم: سمیرا شبانی، طراح صحنه: مهدی بهزادپور، تدوینگر: حسین مطلبی، طراح پوستر: میثم جهانبین، سرمایهگذار: حسین اسکندری و بازیگران: آتش تقیپور، پدرام ملکی، مریم اسدی و فریبا جابری.
