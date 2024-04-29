به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنروتجربه»، مستند «ایساتیس» ساخته علیرضا دهقان طبق آمار در سامانه سمفا تاکنون بیش از ۱۰ هزار مخاطب داشته است.

پیش از این فیلم‌های «کاپیتان من» به کارگردانی سیاوش صفاریان‌پور، «پسر انسان» به کارگردانی سپیده میرحسینی و «مقیمان ناکجا» به کارگردانی شهاب حسینی پرمخاطب‌ترین فیلم‌های «هنر و تجربه» (۱۴۰۱ تاکنون) بودند.

در خلاصه داستان «ایساتیس» آمده است: «این داستان سفر است. سفری به درازای هزاران سال در دل کویر بی آب و علف، در مرکز این سرزمین کهن. روایتی که راویانش آب، باد، خاک و آتش هستند. این آشنایان ناآشنا، پس گوش دل بسپار که شرحی شنیدنی است.»

عوامل مستند «ایساتیس» عبارتند از کارگردان: علیرضا دهقان، مدیر فیلمبرداری: مهدی آزادی، پژوهش: راحیل صحرایی و علیرضا دهقان، تدوین: بهمن کیارستمی و پویا پارسا مقام، آهنگساز: ستار اورکی، صدابردار: اشکان طلوعیان، صداگذار: آرش قاسمی، نویسنده متن: رضا آتشی و علیرضا دهقان، ویرایش متن: همایون امامی، مدیر تولید: محمدحسین افضلی، مدیر هماهنگی: محمدرضا واحدی، دستیار یک و برنامه‌ریز: محسن شاهنده، دستیار دوم کارگردان: فرامرز جاوید، طراح صحنه: وحید زبرجدی، مدیر صحنه: علی فرخ، طراح لباس: زهرا غیاثی، رنگ‌آمیزی تصاویر: حمیدرضا فطوره‌چیان و برنا جمشیدی، جلوه‌های ویژه بصری: علی نیکوکار، زیرنویس: رضا تاری وردی، ترجمه: حسن شرف الدین، طراح پوستر: مجتبی موسوی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: امیر جلالی، طراح گرافیک: مازیار علیاری، طراح تیتراژ: بهنام عباسی‌فر، مجری طرح: مزرعه فیلم، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: راحیل صحرایی و علیرضا دهقان.