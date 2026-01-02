  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره شنژن چین برای «آخرین شیهه ...»

فیلم کوتاه «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» برنده جایزه بهترین فیلمبرداری برای بهنام کریمی از هجدهمین جشنواره بین‌المللی شنژن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» به کارگردانی مهدیه محمدی و تهیه‌کنندگی محمدرضا حسینی موفق به کسب جایزه بهترین فیلمبرداری از هجدهمین دوره‌ جشنواره بین‌المللی تصویر جوانان شنژن ۲۰۲۵ (Shenzhen Youth Image Competition) برای بهنام کریمی شد.

این جشنواره از ۲۹ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ برابر با ۸ تا ۱۱ دی در شهر شنژن کشور چین برگزار شد. جشنواره بین‌المللی تصویر جوانان شنژن که زیر نظر اداره تبلیغات کمیته حزب کمونیست شنژن و به میزبانی فدراسیون هنر و ادبیات شنژن و گروه رادیو و تلویزیون شنژن برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین رویدادهای معرفی استعدادهای جوان در چین است.

این فیلم کوتاه پیش از این موفق به دریافت تندیس بهترین فیلم کوتاه و تندیس بهترین فیلمنامه از ششمین دوره جشنواره بین‌المللی آمیکورتی ایتالیا، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره زنان Sguardi Altrove و جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی جشنواره Ojai Film Festival شده است.

«آخرین شیهه اسبی که خواب پروانه شدن دیده بود» در بسته فیلم کوتاه «پرسونا» از چهارشنبه ۲۶ آذر توسط گروه سینمایی «هنروتجربه» اکران خود را در ایران آغاز کرده است.

این اثر کوتاه ۱۷ دقیقه‌ای در انجمن سینمای جوانان ایران و مؤسسه فرهنگی هنری «نگاه آخر» تولید شده و پخش بین‌المللی این فیلم برعهده سولماز اعتماد است.

