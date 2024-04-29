انتظارات بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتسال ایران پس از قهرمانی در رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا، امروز از طریق فردوگاه امام به ایران بازگشت.

بهروز عظیمی جوانترین بازیکن تیم ملی در خصوص قهرمانی تیم ملی گفت: خدا را شکر توانستیم پس از آنکه در دوره قبل نتوانستیم قهرمانی شویم در این دوره توانستیم قهرمانی را پس بگیریم. اولین دوره ای بود که در بازی های آسیایی شرکت کردم و انگیزه بالایی داشتم و خوشحالم که توانستم به تیم ملی کمک کنم. وحید شمسایی اسطوره است و الگوی من در فوتسال است. همه بازیکن ها دوست دارند در لالیگا بازی کنند. پیشنهادهایی برای حضور در لالیگا دارم که باید به آنها فکر کنم.

سعید احمدعباسی هم که عنوان آقای گلی این بازی ها را کسب کرد گفت: ما به دلیل تغییراتی که داشتیم بازی ها را سخت شروع کردیم اما پله به پله بهتر شدیم و در دیدار نهایی توانستیم تایلند را جلوی هزاران تماشاگر شکست دهیم. اسطوره من در فوتسال وحید شمسایی است. اما گل زدن برای من و هیچکدام از بازیکنان مهم نیست و مهم موفقیت تیم ملی است. برای جام جهانی به شرایط خیلی بهتری نیاز داریم و امیدوارم همه چیز فراهم شود.

او در خصوص آینده مهدی کریمی گفت: کریمی یکی از با استعدادترین بازیکن های فوتسال آسیا است و اگر قدر خودش را بداند می تواند در اروپا به بهترین اتفاقات برسد.

مهدی کریمی هم در خصوص قهرمانی تیم ملی ایران گفت: خدا را شکر با یک تیم یک دست و هم دل وارد مسابقات شدیم و از ابتدا به فکر قهرمانی بودیم و من هم توانستم دومین گلزن برتر این بازی ها شوم.

محمد حسین درخشانی هم در خصوص این قهرمانی گفت: سطح بازی ها خیلی بالا بود و فاصله تیم ها کم شده است و همانطور که دیدید ژاپن در مرحله گروهی حذف شد اما ما ایران هستیم و توانستیم با قهرمانی به کشور برگردیم. وحید شمسایی کاری کرده است که در هر تورنمنت چند بازیکن جدید معرفی می شوند و در این بازی ها هم با وجودی که چند بازیکن باتجربه با مصدوم بودند از چند بازیکن جوان رونمایی کرد.

وی ادامه داد: ازبکستان یک سرمربی بزرگ را آورده است و پیشرفت های زیادی کرده است. اگر در این بازی توپ های ما گل می شد می توانستیم این تیم را با گل های بیشتری شکست دهیم. در دیدار با تایلند هم باقر محمدی نشان داد یک سر و گردن بالاتر از دروازه بان های دیگر آسیا است.

جام جهانی شرایط خاص خودش را دارد و بهترین تیم های دنیا در آنجا حضور دارند. ما هم باید برنامه ریزی خوبی داشته باشیم. امیدوار لیگ برتر به موقع آغاز شود و بازیکنان در شرایط مسابقه قرار بگیرند و سپس با آمادگی کامل در اختیار کادر فنی گذاشته شوند. بازی تدارکاتی با تیم های قدرتمند دنیا مثل پرتغال، برزیل و اسپانیا به ما کمک زیادی برای آماده سازی خواهد کرد. همه تیم های فوتسال سرمایه گذاری کرده اند و امیدارم بتوانیم با اقتدار جام جهانی را پشت سر بگذاریم.

مسلم اولادقباد هم گفت: خدا را شکر توانستیم قهرمان شویم و دل مردم ایران را شاد کنیم. جام ملت های خیلی سختی بود و مربیان خیلی بزرگی در این بازی ها حضور داشتند و به ما خیلی سخت گذشت. اما توانستیم قهرمان شویم دوره قبلی را جبران کنیم. ازبکستان تیم خیلی سرحالی بود و مربی خیلی خوبی دارد. اما در این بازی مستحق برد بودیم. تیم ملی ایران این پتانسیل را دارد که در جام جهانی نتیجه خیلی خوبی بگیرد. اما مستلزم این است که فدراسیون بازی های دوستانه با تیم های بزرگ اروپایی برگزار کند که بتوانیم جام جهانی خوبی را پشت سر بگذاریم.