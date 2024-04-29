شادابی و طراوت در حوزه ورزش کارگری استان مرکزی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای هیات رییسه ورزش کارگری استان مرکزی اظهار کرد: ورزش کارگری استان باید در ۳ عرصه ورزش قهرمانی، ورزش آماتور و ورزش همگانی فعال باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: شادابی و طراوت در حوزه کارگری باید در این ۳ عرصه لحاظ شود و این مهم نیازمند برنامه ریزی مدون است.

نظری بیان کرد: ورزش بانوان نیز در حوزه کارگری باید همانند ورزش کارگری آقایان مورد توجه قرار گیرد و در جنگ ترکیبی امروز سلامت بانوان و مادران خانواده باید تامین شود که یکی از موارد گرایش به ورزش است.

ورزش کارگری از سال ۹۱ در استان مرکزی تاسیس شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: بیش از ۶۰ درصد شاغلان استان مرکزی در بخش کارگری فعال هستند از این رو جزو استان های کارگری محسوب می شود.

جمشید امیدی افزود: ورزش کارگری از سال ۹۱ تاسیس شده و پا به پای ورزش استان کار را به پیش می فرد و عملکرد مناسبی نیز داشته و خدمات خوبی ارائه می کند.

۴۵ انجمن فعال ورزشی در استان وجود دارد

رییس هیات ورزش کارگری استان مرکزی نیز گفت: از سال ۹۱ با افتتاح هیات ورزش های کارگری، هیات های استانی نیز تشکیل شدند اما در بحث بودجه ای مشکلاتی وجود داشت.

مجید اسدی افزود: با تعامل و همکاری مدیران تعاون کار و رفاه اجتماعی، ورزش کارگری را پا به پای ورزش جوانان پیش ببریم.

وی عنوان کرد: ۴۵ انجمن فعال ورزشی متشکل از ۳۰ انجمن آقایان و ۱۵ انجمن بانوان فعال وجود دارد.

وی تاکید کرد: در سال در حوزه کارگری، مسابقات شهرستانی و استانی و کشوری نیز برگزار می شود که مسابقات والیبال واحد تولیدی شرکت واگن پارس حائز مقام جهانی شد.