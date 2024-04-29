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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۳۷

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی:

شادابی و طراوت در حوزه ورزش کارگری استان مرکزی ایجاد شود

شادابی و طراوت در حوزه ورزش کارگری استان مرکزی ایجاد شود

اراک- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: شادابی و طراوت در حوزه کارگری باید در عرصه های ورزش قهرمانی، آماتور و همگانی ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نظری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای هیات رییسه ورزش کارگری استان مرکزی اظهار کرد: ورزش کارگری استان باید در ۳ عرصه ورزش قهرمانی، ورزش آماتور و ورزش همگانی فعال باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: شادابی و طراوت در حوزه کارگری باید در این ۳ عرصه لحاظ شود و این مهم نیازمند برنامه ریزی مدون است.

نظری بیان کرد: ورزش بانوان نیز در حوزه کارگری باید همانند ورزش کارگری آقایان مورد توجه قرار گیرد و در جنگ ترکیبی امروز سلامت بانوان و مادران خانواده باید تامین شود که یکی از موارد گرایش به ورزش است.

ورزش کارگری از سال ۹۱ در استان مرکزی تاسیس شده است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: بیش از ۶۰ درصد شاغلان استان مرکزی در بخش کارگری فعال هستند از این رو جزو استان های کارگری محسوب می شود.

جمشید امیدی افزود: ورزش کارگری از سال ۹۱ تاسیس شده و پا به پای ورزش استان کار را به پیش می فرد و عملکرد مناسبی نیز داشته و خدمات خوبی ارائه می کند.

۴۵ انجمن فعال ورزشی در استان وجود دارد

رییس هیات ورزش کارگری استان مرکزی نیز گفت: از سال ۹۱ با افتتاح هیات ورزش های کارگری، هیات های استانی نیز تشکیل شدند اما در بحث بودجه ای مشکلاتی وجود داشت.

مجید اسدی افزود: با تعامل و همکاری مدیران تعاون کار و رفاه اجتماعی، ورزش کارگری را پا به پای ورزش جوانان پیش ببریم.

وی عنوان کرد: ۴۵ انجمن فعال ورزشی متشکل از ۳۰ انجمن آقایان و ۱۵ انجمن بانوان فعال وجود دارد.

وی تاکید کرد: در سال در حوزه کارگری، مسابقات شهرستانی و استانی و کشوری نیز برگزار می شود که مسابقات والیبال واحد تولیدی شرکت واگن پارس حائز مقام جهانی شد.

کد مطلب 6092416

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