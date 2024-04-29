اجلاسیه سرداران و شهدای کهگیلویه به جهان مخابره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی وحدانی فر شامگاه دوشنبه در اجلاسیه شهدای شهرستان کهگیلویه، افزود: برای این حضور حماسی مردمان بر دست تک تک آنها بوسه می زنیم و خیر مقدم می گوییم.

وحدانی فر با بیان اینکه یک حضور حماسی در اجلاسیه شهدای شهرستان رقم خورد، عنوان کرد: طریق همان طریق شهداست و از فعالین برگزاری این اجلاسیه تقدیر می کنیم.

وی با بیان اینکه این حضور از دهدشت قهرمان به همه دنیا مخابره می شود، عنوان داشت: اینجا ایران، کشور آرمان ها، ایستادگی ها و سربلندی است.

امام جمعه دهدشت با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی با تکیه بر مردمان همیشه در صحنه اش رقم خورده است، اظهار کرد: مردمان ما از نسل حسین فهمیده هستند.

وحدانی فر با اشاره به قدرت نیروهای مسلح کشور، اظهار داشت: دست نشانده آمریکا در منطقه از این قدرت به حیرت آمد.