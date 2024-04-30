استاندارد ساختمان های آموزشی عقب تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سعادتی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ظهر سه شنبه در مراسم زنگ سپاس معلم که در مدرسه ماندگار فردوسی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: زنگ سپاس معلم، زنگ خردورزی و مقابله با جهل و نادانی و سپاس از کسانی است که برای آینده کشور تلاش می‌کنند تا کشور همیشه با اقتدار بماند.

وی افزود: اگر ملت ما در سال ۱۳۵۷، استقلال خود را به معنای واقعی به دست آورد، امروز بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، استقلال و عزت و سرافرازی مردم است و معلمان تلاش می‌کنند تا این راه ادامه یابد.

وی ادامه داد: هفته معلم به نام استاد شهید مطهری نامگذاری شده است. کسی که بیش از آن‌که سیاستمدار باشد، یک معلم ارزشمند و توانمند و در تراز انسان‌های بزرگ بود. علامه بزرگی که به باور همه متخصصان امر، یکی از پایه‌های انقلاب و تدوینگر قانون اساسی به شمار می‌رود.

سعادتی با بیان این‌که آموزش و پرورش در دولت سیزدهم، ریل گذاری جدیدی را در برخی امور ایجاد کرد، گفت: از نظر عمر ساختمان‌ها و میزان انطباق آن‌ها با استانداردها در مدارس استان، کمی از میانگین کشوری عقب هستیم اما امیدواریم با تلاش همگی این وضعیت مطلوب تر شود.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در ۲ سال اخیر بزرگترین استخدام نیروی کار را داشت و بیش از ۱۳۰ هزار نفر در مرحله جذب هستند که سهم استان بیش از هفت هزار نفر است، گفت: برای نخستین بار درحوزه کیفیت بخشی معلم پرورشی و سرایداری نیز امسال استخدام‌های خوبی پیش بینی شده است.

وی با اعلام اینکه امسال احداث مکان‌های ورزشی با کف پوش با توجه بیشتری به مدارس دخترانه مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: اجرای طرح شهید سلیمانی با مشارکت ۵۰ درصدی اولیا در ساخت فضاهای ورزشی در مدارس استان، سرانه این حوزه را از ۰.۳ به ۰.۴۶ افزایش داد و از این حیث جزو استان‌های برتر هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت ۴۳ هزار معلم در این استان، افزود: در سفرهای رییس جمهور به استان، بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال جهت تکمیل مدارس نیمه تمام تصویب شده که بخشی از آن با استفاده از ظرفیت قانون مولدسازی تامین می شود.