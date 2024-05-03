تهران تا فردا ظهر بارانی است/ احتمال وقوع تندر و آذرخش

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آخرین اطلاعات سازمان هواشناسی، پیرو هشدار شماره ۹ سطح زرد، آسمان استان تهران تا فردا (۱۵ اردیبهشت) ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با وزش باد شدید، بارش باران، گاهی رگبار و تندر و آذرخش پیش بینی می‌شود و بارش تگرگ در نقاط مستعد دور از انتظار نیست. از ظهر فردا (۱۵ اردیبهشت) با تداوم وزش باد، به تدریج کاهش ابر و تا پایان یکشنبه آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین با گذر موجی دیگر از بامداد دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) تا سه شنبه (۱۸ اردیبهشت) شب، آسمان استان نیمه ابری تا ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و رگبار باران، گاهی تندر و آذرخش و در پاره‌ای نقاط باد و گرد و خاک و کاهش دید مورد انتظار است.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۵ اردیبهشت) ابری و بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق از بعدازظهر وزش باد شدید به تدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد و برای روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید در شب افزایش ابر با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.