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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۷

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

واژگونی تیبا در محور مورچه‌خورت ۴ مصدوم و یک فوتی داشت

واژگونی تیبا در محور مورچه‌خورت ۴ مصدوم و یک فوتی داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: واژگونی تیبا در محور مورچه‌خورت – علویجه ۴ مصدوم و یک کشته داشت.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ترافیکی واژگونی تیبا ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در محور مورچه خورت به سمت علویجه کیلومتر ۱۰ اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال احمر برای این حادثه تصریح کرد: چهار نفرشامل ۲ نفر آقا، یک نفر خانم و دختربچه ۶ ماهه در این حادثه مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند، تصریح کرد: متأسفانه دختر ۱۸ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.

کد مطلب 6095927

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