عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ترافیکی واژگونی تیبا ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی افزود: این حادثه در محور مورچه خورت به سمت علویجه کیلومتر ۱۰ اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کد هلال احمر برای این حادثه تصریح کرد: چهار نفرشامل ۲ نفر آقا، یک نفر خانم و دختربچه ۶ ماهه در این حادثه مصدوم شدند.

وی با بیان اینکه مصدومان به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شدند، تصریح کرد: متأسفانه دختر ۱۸ ساله نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.