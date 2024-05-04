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۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۱۵

ثبت‌نام سربازان برای دریافت مشوق‌های مهارت‌آموزی آغاز شد

ثبت‌نام سربازان برای دریافت مشوق‌های مهارت‌آموزی آغاز شد

ثبت‌نام سربازان برای دریافت مشوق‌های مهارت‌آموزی آغاز شد و مشمولان حداقل ۲ ماه قبل از اعزام به خدمت باید نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انگیزه و تشویق جوانان به مهارت آموزی، مشوق‌هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت مهارت یاد می‌گیرند در نظر گرفته شده است.

اعطای یک ماه کسری خدمت، تعیین سازمان محل خدمت، تعویق اعزام به مدت حداکثر ۶ ماه، انتخاب استان محل خدمت، بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان، استفاده از یک ماه مرخصی، اعطای یک درجه بالاتر، استفاده از سرباز ماهر به عنوان کمک مربی و مربی در نیروهای مسلح، بکارگیری تخصصی در داخل نیروهای مسلح و اولویت برای استخدام در نیروهای مسلح از جمله مشوق‌های موجود برای سربازان است.

مشمولینی مجاز هستند از مشوق‌ها استفاده کنند که دوره مهارتی گذرانده و گواهی کسب کرده باشند، فارغ تحصیل دیپلم هنرستان و کار و دانش، فارغ تحصیل پزشکی و پیراپزشکی و سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور که یک بسته دوره مهارتی تعریف شده دارند از مشوق‌ها بهره مند می‌شوند.

ثبت‌نام سربازان برای دریافت مشوق‌های مهارت‌آموزی از روز شنبه ۱۵ اردیبشهت ماه آغاز شد و افراد برای ثبت نام می‌توانند به سامانه سخا پلیس مراجعه کنند.

افراد حداقل ۲ ماه قبل از اعزام به خدمت باید نسبت به ثبت نام اقدام کنند لذا شامل افراد حین خدمت نمی‌شود.

از روز شنبه اردیبهشت ۱۴۰۳، اعزامی‌های تیر ماه به بعد می‌توانند ثبت نام کنند.

کد مطلب 6095992

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      9 0
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      فعلا که داخل سامانه سخا چیز جدیدی برای ثبت نام سرباز ماهر نیست.لطفا راهنمایی کنید کدوم قسمت از سامانه سخا باید بریم برای ثبت نام؟
      • محمد مهدی IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
        5 0
        من هم نگاه کردم چیزی مرتبط با سرباز ماهر توی سخا پیدا تکردم دوستان لطفا اطلاع رسانی کنید باید از کدوم قسمت اقدام کنیم.
      • علی IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
        1 0
        سلام لطفا یه راه ارتباطی معرفی کنین سایت بسته اس
    • علی IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      6 0
      پاسخ
      کدوم قسمت از سامانه سخا باید بریم برای ثبت نام؟ چیزی به اسم سرباز ماهر اضافه نشده
    • K IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
      4 0
      پاسخ
      سلام امروز صبح گزینه سرباز ماهر داخل سامانه سخا بود ولی اصلا جلو نمی رفت و می نوشت مقطع تحصیلی یافت نشد. اما الان داخل سامانه همون گزینه سرباز ماهر هم (که هنگ می کرد و ارور میداد) دیگه وجود نداره و پریده انگار!!!
      • IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
        3 0
        ضمن عرض سلام و تشکر،از عزیزان خبرگزاری مهر خواهش می کنم که این مشکلات سرباز ماهر در سامانه سخا رو از مسئولین محترم قرارگاه مهارت آموزی و سازمان وظیفه عمومی فراجا پیگیری کنند تا انشاءالله مشکلات و موانع ثبت نام سرباز ماهر رفع بشه.
    • alireza IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام من تماس گرفتم با پشتیبانی سخا و بهم گفتن یک هفته دیگه صبر کنید و بهم گفتن که برای تیر ماه این امکان وجود نداره!!! در صورتی که طبق گفته خودشون اعزامی های تیر ماه میتونند استفاده کنند!!!
    • محسن IR ۱۶:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۷
      2 0
      پاسخ
      سلام. من مانند بقیه دوستان چند روزی هست و پیگیری میکنم میخوام ثبت نام کنم اما نه سامانه سرباز ماهر کار میکنه نه در سامانه سخا گزینه سرباز ماهری وجود داره دنبال پل ارتباطی هم گشتم که چیزی عایدم نشدخواهشا پیگیری کنید. برای یک فرد ماهر بد ترین حالت جدا شدن از حرفه اصلی خود و بکاری بیهوده آن شخص است.
    • مهدی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
      2 1
      پاسخ
      سلام. من هنوز نمیتونم سامانه ی سرباز ماهر رو روی سامانه سخا پیدا کنم. میشه بگید چطوری میشه برای این سامانه ثبت نام کرد؟ مرسی
      • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
        0 0
        سلام منم نمی تونم. علیرغم اعلام در اخبار که ثبت نام از همین هفته شروع میشه، انگاری هنوزز روی سامانه سخا نیست این گزینه سرباز ماهر. امیدوارم زودتر این گزینه رو بزارن تا بتونیم ثبت نام کنیم.

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