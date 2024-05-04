به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ترویج فرهنگ مهارت آموزی و ایجاد انگیزه و تشویق جوانان به مهارت آموزی، مشوق‌هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت مهارت یاد می‌گیرند در نظر گرفته شده است.



اعطای یک ماه کسری خدمت، تعیین سازمان محل خدمت، تعویق اعزام به مدت حداکثر ۶ ماه، انتخاب استان محل خدمت، بخشش اضافه خدمت سنواتی سربازان، استفاده از یک ماه مرخصی، اعطای یک درجه بالاتر، استفاده از سرباز ماهر به عنوان کمک مربی و مربی در نیروهای مسلح، بکارگیری تخصصی در داخل نیروهای مسلح و اولویت برای استخدام در نیروهای مسلح از جمله مشوق‌های موجود برای سربازان است.



مشمولینی مجاز هستند از مشوق‌ها استفاده کنند که دوره مهارتی گذرانده و گواهی کسب کرده باشند، فارغ تحصیل دیپلم هنرستان و کار و دانش، فارغ تحصیل پزشکی و پیراپزشکی و سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور که یک بسته دوره مهارتی تعریف شده دارند از مشوق‌ها بهره مند می‌شوند.

ثبت‌نام سربازان برای دریافت مشوق‌های مهارت‌آموزی از روز شنبه ۱۵ اردیبشهت ماه آغاز شد و افراد برای ثبت نام می‌توانند به سامانه سخا پلیس مراجعه کنند.

افراد حداقل ۲ ماه قبل از اعزام به خدمت باید نسبت به ثبت نام اقدام کنند لذا شامل افراد حین خدمت نمی‌شود.

از روز شنبه اردیبهشت ۱۴۰۳، اعزامی‌های تیر ماه به بعد می‌توانند ثبت نام کنند.