علی اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساماندهی وانت‌های میوه‌فروشی یکی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری است، اظهار کرد: شهرداری سنندج در راستای رفع این معضل شهری برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را تعریف و اجرا می‌کند.

وی بیان کرد: پارک وانت‌های میوه‌فروش در معابر اصلی موجب ایجاد ترافیک و همچنین نارضایتی شهروندان شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با اشاره به همکاری نیروی انتظامی در اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه‌فروشی در سنندج افزود: به استناد تبصره ۱ بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و با همکاری نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی وهمچنین حمایت همشهریان طرح ساماندهی وانت بارهای میوه فروش اجرا می‌شود.

وی بر لزوم همکاری با نیروهای شهرداری در اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: با کسانی که همکاری نکنند برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

اصغری یادآور شد: طرح ساماندهی وانت‌های میوه‌فروش از امروز در سنندج در راستای کاهش ترافیک، ارتقای سیما و منظر سطح شهر و افزایش رضایتمندی شهروندان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه وانت‌های میوه‌فروش در یازده نقطه سطح شهر سامان می‌یابند، اضافه کرد: طرفین بلوار حمدی بهاران، پیاده‌رو بلوار ارشاد روبروی زندان، چهار راه حاجی‌آباد جنب مجموعه ورزشی و پیاده‌رو مربوطه، زمین روبروی تعویض پلاک (شهرک مولوی)، شهرک زاگرس زمین پایین‌تر از درب خوابگاه دانشگاه کردستان، بلوار معلم نرسیده به شهرک بعثت بالاتر از پارک معلم و میدان ۱۲ فروردین زمین روبروی سردخانه مقاط مورد نظر برای ساماندهی وانت‌بارها در سنندج است.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج اضافه کرد: زمین حد فاصل میدان لیلاخ تا پل سنجرخان، زمین حد فاصل بلوار ساحلی از طرف سردخانه تا میدان لیلاخ، زمین پایین‌تر از میدان قانع بهاران و مخابرات و زمین روبروی پمپ بنزین ساحلی بطرف بلوار دادگستری از دیگر نقاط در نظر گرفته شهرداری سنندج برای ساماندهی وانت‌های میوه فروش در سطح شهر است.

اصغری موفقیت در اجرای این طرح را نیازمند همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف و مشارکت مردم و رانندگان وانت‌های میوه‌فروشی دانست و اضافه کرد مجموعه مدیریت شهری تمام ظرفیت‌های خود را در اجرای این طرح بکار می‌گیرد.