گمرک پرویزخان رتبه نخست ترانزیت خارجی از مسیر ایران را کسب کرد

علی اصغر عباس‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران در فروردین ماه سال جاری از مبدا گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه انجام گرفته است.

وی با آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران اشاره کرد و افزود: ترانزیت خارجی از مسیر ایران در اولین ماه از سال ۱۴۰۳، به رقم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.

مدیرکل گمرک استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: این میزان ترانزیت خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

عباس‌زاده ادامه داد: بر اساس ارائه شده از سوی گمرک ایران، گمرک پرویزخان با ۴۸۶ هزار تن کالا بیشترین میزان ترانزیت خارجی مبدا در بین گمرکات کشور را به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: گمرک شهید رجایی با ۳۷۷ هزار تن و گمرک باشماق با ۲۰۳ هزار تن در جایگاه بعدی قرار گرفتند.