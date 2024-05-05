  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۵

از سوی دانشگاه علمی کاربردی؛

مجوز اجرای ۲۴دوره کوتاه مدت اشتغال‌محور صادر شد

مجوز اجرای ۲۴دوره کوتاه مدت اشتغال‌محور صادر شد

مجوز اجرای ۲۴ دوره آموزش کوتاه مدت علمی کاربردی اشتغال‌محور در فروردین‌ماه سال جاری صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، یکصد و دومین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست دکتر کشت‌کار قائم مقام رییس و معاون آموزشی دانشگاه و با حضور اعضای کارگروه دوره ‌های کوتاه مدت و کمیته تعیین شهریه دانشگاه برگزار شد.

علیرضا خیابانی سرپرست دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه و دبیر کارگروه با اعلام این خبر به تشریح اهداف دوره پسیو فیبر نوری به عنوان یکی از دوره ‌های کاربردی مهم و مصوب این جلسه از کارگروه پرداخت و اظهار داشت: هدف از اجرای این دوره، آموزش کامل عملیات کامل کابل‌ کشی، مفصل‌ بندی، تست و راه ‌اندازی فیبر نوری است و شایستگی ‌هایی که مهارت‌ جویان با شرکت در این دوره کسب می‌ کنند شامل آشنایی با تجهیزات پسیو فیبر نوری، مراحل کار با دستگاه فیوژن و انجام عملیات فیوژن زنی و تست و اندازه ‌گیری میزان افت خطوط فیبر نوری و آشنایی با کارکرد قلم نوری و تجهیزات پسیو است و این دوره برای اولین بار تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان برگزار می شود.

سرپرست دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: علاوه بر این دوره، ‌مجوز دوره‌ های دیگری نظیر مدیریت منابع انسانی، تحلیل رفتار کارکنان با مدل دیسک، تولید گیاهان آپارتمانی و متصدی کافی شاپ صادر شده که علاق‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات و کسب اطلاعات بیشتر به پرتال دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی https://sto.uast.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6096890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها