به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، یکصد و دومین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به ریاست دکتر کشت‌کار قائم مقام رییس و معاون آموزشی دانشگاه و با حضور اعضای کارگروه دوره ‌های کوتاه مدت و کمیته تعیین شهریه دانشگاه برگزار شد.

علیرضا خیابانی سرپرست دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه و دبیر کارگروه با اعلام این خبر به تشریح اهداف دوره پسیو فیبر نوری به عنوان یکی از دوره ‌های کاربردی مهم و مصوب این جلسه از کارگروه پرداخت و اظهار داشت: هدف از اجرای این دوره، آموزش کامل عملیات کامل کابل‌ کشی، مفصل‌ بندی، تست و راه ‌اندازی فیبر نوری است و شایستگی ‌هایی که مهارت‌ جویان با شرکت در این دوره کسب می‌ کنند شامل آشنایی با تجهیزات پسیو فیبر نوری، مراحل کار با دستگاه فیوژن و انجام عملیات فیوژن زنی و تست و اندازه ‌گیری میزان افت خطوط فیبر نوری و آشنایی با کارکرد قلم نوری و تجهیزات پسیو است و این دوره برای اولین بار تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان زنجان برگزار می شود.

سرپرست دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: علاوه بر این دوره، ‌مجوز دوره‌ های دیگری نظیر مدیریت منابع انسانی، تحلیل رفتار کارکنان با مدل دیسک، تولید گیاهان آپارتمانی و متصدی کافی شاپ صادر شده که علاق‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات و کسب اطلاعات بیشتر به پرتال دفتر آموزش‌های کوتاه مدت دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی https://sto.uast.ac.ir مراجعه کنند.