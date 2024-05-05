به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از محل ظرفیتهای ایجادی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مجموع بیش از هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از بدهیهای شرکت آبفا استان بوشهر تهاتر و تسویه شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بیان کرد: از مجموع بدهیهای تهاتر شده شامل بدهی به دولت موضوع منابع حاصل از وامهای داخلی دولت- موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه بودجه به میزان هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال، امور مالیاتی ۲۰۶ میلیارد و ۸۸۷ میلیارد ریال و باز پرداخت بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی و سرمایهای به مبلغ ۵۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال بوده است.
عالی ادامه داد: امید است با توجه به تهاتر و تسویه بخش قابل توجهی از بدهیهای شرکت آبفا استان بوشهر نتیجه آن در سرعت بخشی و اتمام پروژه به طرز ملموسی نمایان شود.
وی اظهار کرد: در سال جهش تولید با مشارکت مردم این مهم در صنعت آب استان بوشهر با تمرکز به استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
عالی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی یکی از رویکردهای مهم برای پیشبرد پروژههای آب و فاضلاب است که در استان بوشهر برای تحقق این مهم از سرمایه گذاران به صورت ویژه حمایت میشود.
بهرهبرداری از پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال
عالی اضافه کرد: با اجرا پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال ۴۱ خانوار با ۱۲۳ نفر از مزیت این پروژه برخوردار شدند.
وی بیان کرد: منابع تأمین آب این پروژه خط کوثر و چاه است که در قالب طرح جهاد آبرسانی و با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستای چاه حسین جمال در دهه فجر سال قبل عملیاتی شد که با همت و تلاشی مضاعف پیش از آغاز فصل تابستان به مرحله بهرهبرداری رسید.
عالی اظهار کرد: پروژه نوسازی شبکه توزیع آب روستاهای کردوان سفلی، شیخیان ماری و شیخیان سلنجی نیز همزمان با روستای چاه حسین جمال عملیاتی شده است که روند اجرا آن با سرعت قابل قبولی پیش میرود.
وی افزود: افزایش سطح بهداشت و سلامت آب شرب و همچنین تقویت پایداری آب شبکه از اولویتهای اصلی در اجرا پروژههای نوسازی شبکههای آبرسانی به شمار میرود.
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