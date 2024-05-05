شهید «جلال اعتماد» نماد ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عابدین رستمی پیش از ظهر یکشنبه در آئین تشییع پیکر شهید «جلال اعتماد» با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای گمنام، شهدای فلسطین و غزه، شهدای کرمان، شهدای فروردین در جنوب غرب کشور و شهدای شاخص استان کردستان و قروه اظهار کرد: خداوند نعمت دین، اسلام، ایستادگی در مقابل ظلم و ظالمین و نظام سلطه را به ما ارزانی داشته و مردمی مقاوم و همیشه در صحنه به این دیار ارزانی داشته و باید شاکر خداوند باشیم.

وی با بیان اینکه کردستان سرزمین مجاهدات خاموش و سرزمین شهدایی است که به گفته شهید بروجردی باید با وضو در این استان قدم برداشت، افزود: زمانیکه پیشمرگان مسلمان کرد در برابر گروهک‌ها و نظام سطله ایستادند باب شهادت در این استان آغاز شد.

وی تصریح کرد: امروز بعد از ۴۵ سال هنوز می‌بینیم که فرزندان این مرز و بوم و این خطه بویژه شهرستان قروه که در ۱۲ سال اخیر بیش از ۴۵ شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

امام جمعه قروه بیان کرد: کردستان سرزمین ایستادگی است گرچه از ظلم دشمنان و ضدانقلاب زخم دیده اما کمر خم نکرده است و امروز مردم قروه و شهر دزج میزبان شهید گلگون کفن دیگری هستند و جوانی که از دارایی و جان خود گذشت تا گوشه‌ای از کارهای زمین مانده این مملکت را به دوش بکشد و خداوند امروز اجر او را با شهادت داد.

فرهنگ شهادت ریشه در آموزه‌های دینی دارد

حجت الاسلام رستمی تصریح کرد: بالاترین نعمت که خداوند در این دنیا به بشر می‌دهد نعمت شهادت است و بالاتر از شهادت هیچ نعمتی نیست و این فرهنگ شهادت ریشه در آموزه‌های اسلام دارد و محور شهادت و اصل شهادت و ایثارگری پرچم سیدالشهدا را در بحران‌ها عبور می‌دهد و به دست امام زمان (عج) می‌رساند.

وی اذعان کرد: شهادت مردم را زنده نگه می‌دارد و تاریخ ما سرشار از تجربه‌ها است که ایستادند و سربلند شدند و در مقابل دشمن سر خم نکردند و دشمنان را به زباله دان تاریخ راهی کردند.

وی تصریح کرد: امروز کردستان و مرزهای کردستان هم آوردگاه دو تفکر ایستادگی در برابر دشمنان و استقلال است و در مقابل دشمنان ایستاده است.

امام جمعه قروه اذعان کرد: گروهک‌های ضد انقلاب باید بداند که سراییل و آمریکا به عنوان کارفرمای آنها در حال جان دادن است و اسرائیل به برکت خون شهدا با دستان مردم ذبح خواهد شد.

حجت‌الاسلام رستمی اضافه کرد: امروز خداوند این شهید را به وطن ایران و مردم کردستان هدیه داد شهیدی که نداها را بر دل‌ها بلند کرد و بغض‌های فرورفته را بر زبان جاری کند و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را بر زبان‌ها جاری کرد.

وی افزود: خداوند مدال افتخار را بر سینه شما خانواده شهید «جلال اعتماد» زد و همه مردم ما قدردان شهدا بوده و هستند.