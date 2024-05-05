عفونت چشم کار دست زارع داد/آخرین وضعیت یزدانی برای حضور در المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد روزهای ۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور ۲۶ آزادکار در حال برگزاری است. ابتدا قرار بود حسن یزدانی هم در این اردو همراه با ملی‌پوشان حضور پیدا کند اما پیگیری وضعیت درمانی او حضورش را در اردو تیم ملی به تعویق انداخت و قرار شد بعد از مسابقات مجارستان در خردادماه در اردوی تیم ملی حاضر شود.

مسابقات مجارستان که ۱۷ تا ۲۰ خردادماه برگزار می‌شود، فرصت خوبی برای یزدانی است تا وضعیت کتف‌اش را بعد از ماه‌ها دوری از تشک محک بزند. یزدانی بعد از بازی‌های آسیایی کتفش را به دست جراحان سپرد و با توجه به دوری چند ماهه‌اش از کشتی هنوز مشخص نیست می‌تواند با این کتف در میدان المپیک حاضر شود یا خیر.

البته با توجه به غیبت «دیوید تیلور» حریف دیرینه یزدانی، به نظر می‌رسد کادر فنی به حضور این کشتی‌گیر در میدان المپیک تمایل دارند تا او بتواند به راحتی طلای المپیک پاریس را از آن خود کند. هر چند که این موضوع به شرایط جسمانی و وضعیت کتف‌اش ارتباط دارد. در حال حاضر یزدانی در جویبار تمرینات خود را پیگیری می‌کند و تقریباً یک ماه دیگر هم به مسابقات مجارستان اعزام می‌شود، البته حضور یزدانی بعد از مسابقات مجارستان در اردوی تیم ملی هنوز مشخص نیست و اگر این کشتی‌گیر تمایل داشته باشد همچنان تمریناتش را در جویبار و به صورت شخصی پیگیری کند، فدراسیون کشتی و کادر فنی با او کنار خواهند آمد و قرار نیست در اردوی بعدی هم به خانه کشتی بیاید.

با این حال همه چیز به مسابقات مجارستان برمی‌گردد، نماینده وزن ۸۶ کیلوگرم ایران اعزامی به المپیک پاریس، بعد از بررسی وضعیت حسن یزدانی این مسابقه انتخاب خواهد شد.

امیرحسین زارع قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد جهان و دارنده مدال برنز المپیک هم در اردوی تیم ملی حضور ندارد. او به دلیل عفونت چشم، نتوانسته تمرینات مدنظر خود و کادر فنی را انجام دهد و بازگشت صد در صدی زارع به تمرینات منوط به بهبود این بیماری تحت درمان پزشکان است.

همچنین محمد نخودی که به عنوان نفر اول چرخه ۷۹ کیلوگرم سال ۲۰۲۴، فروردین ماه مدال طلای این وزن را در مسابقات قهرمانی آسیا از آن خود کرد، به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کتف اردوسی تیم ملی را ترک کرد تا کارهای فیزیوتراپی‌اش را دنبال کند.

علیرضا سرلک تنها نماینده ایران برای کسب سهمیه باقی مانده تیم ملی کشتی آزاد است که در چند روز آینده به همراه محسن کاوه سرمربی تیم ملی راهی مسابقات استانبول می‌شود. سرلک در تلاش است تا بتواند آخرین سهمیه باقی مانده کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم را به دست بیاورد.