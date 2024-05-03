به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو ماه دیگر به مهم‌ترین آوردگاه ورزش دنیا زمان باقی مانده و ورزشکاران رشته‌های مختلف که تاکنون موفق به کسب سهمیه المپیک نشدند، این روزها در تلاشند تا بتوانند جواز حضور در المپیک را از آن خود کنند. تیم ملی کشتی آزاد پیش از این ۵ سهمیه حضور در المپیک را توسط رحمان عموزاد، یونس امامی، حسن یزدانی، امیرعلی آذرپیرا و امیرحسین زارع به ترتیب در اوزان ۶۵، ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کسب کرده و تنها در وزن ۵۷ کیلوگرم به سهمیه المپیک نرسیده است.

در مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا کشتی آزاد با سه نماینده یونس امامی، امیرعلی آذرپیرا و احمد محمدنژاد جوان راهی قرقیزستان شد که از بین آن‌ها جوان نتوانست کار ناتمام را تمام کند و به سهمیه ۵۷ کیلوگرم برسد، او در این مسابقات برابر حریف مغولی خود تن به شکست داد و نتوانست خیال کادر فنی را برای رسیدن به سهمیه کامل این تیم راحت کند. حالا علیرضا سرلک آخرین نماینده ایران در آخرین مرحله گزینشی المپیک که از ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه به میزبانی شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود حضور پیدا می‌کند تا بتواند آخرین سهمیه را از آن خود کند هر چند که کار سخت و دشواری خواهد بود.

سرلک به آخرین سهمیه المپیک پاریس می‌رسد؟

علیرضا سرلک یکی از کشتی‌گیران باتجربه ایران در وزن ۵۷ کیلوگرم است، او عناوین مختلفی از جمله نایب قهرمانی جهان و آسیا را و همچنین برنز جوانان جهان را در کارنامه خود دارد. او اکنون آخرین امید کشتی آزاد ایران برای کسب ششمین سهمیه المپیک به شمار می‌رود. البته سرلک در استانبول کار راحتی پیش رو ندارد و باید با حریفان مطرحی همچون «گئورگی وانگلوف» بلغارستانی، «ژی‌پنگ جیانگ» چینی، «روبرتی دینگاشویلی» گرجستانی، «هورست لِهر» آلمانی، «امان امان» هندی، «سانگ‌وون کیم» کره‌ای، «زانابازار زاندانبود» مغولی، «سلیمان آتلی» ترک و همچنین «اسپنسر لی آمریکایی» رقابت کند.

گره کور کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم

تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم هنوز موفق به کسب سهمیه نشده و این نشان از ضعف کشتی ایران در این وزن است. موضوعی که اهالی کشتی هم بارها به آن اشاره کردند و حتی محسن کاوه سرمربی تیم ملی کشتی آزاد این واقعیت را انکار نکرد.

در مسابقات قهرمانی کشور احمد محمدنژاد جوان و علیرضا سرلک به فینال وزن ۵۷ کیلوگرم رسیدند و جوان با اختلاف امتیاز کم به عنوان قهرمانی رسید و طبق چرخه انتخابی تیم ملی گزینه اول کادر فنی برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک بود که پس از ناکامی در این مسابقات شایعه تغییر وزن او مطرح شد.

آخرین شانس ایران در ترکیه

علیرضا سرلک در صورت کسب سهمیه در این وزن به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک پاریس را به دست خواهد آورد و کشتی آزاد ایران با ۶ سهمیه راهی پاریس می‌شود، اما اگر این اتفاق رخ ندهد کشتی آزاد با ۵ آزادکار راهی پاریس می‌شود. در حال حاضر روسیه و جمهوری آذربایجان تاکنون ۶ سهمیه المپیک را در کشتی آزاد کسب کرده‌اند. در کشتی فرنگی نیز ایران تنها کشوری است که ۶ سهمیه کامل المپیک را بدست آورده است.