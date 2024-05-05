به گزارش خبرگزاری مهر، ترویج تئاتر دینی و مذهبی، تکریم پیر غلامان، صیانت از نمایش‌های بومی و ملی، تأثیر عاشورا بر فرهنگ اسلامی ایرانی، ترویج روحیه مقاومت، ترویج نهضت قیام حسینی، تأثیر عاشورا بر سایر ملل و ادیان، تکریم حجاب و عفاف عاشورایی از ️اهداف است.

این سوگواره در بخش‌های صحنه‌ای، میدانی و تعزیه، نقالی و پرده خوانی (کودکان و بزرگسالان) برگزار می‌شود.

سوگواره در بخش‌های نویسندگی، کارگردانی یا معین البکاء، بازیگری و تعزیه خوانی و نقالی، طراحی صحنه و فضا، لباس و موسیقی با اهدای تندیس و لوح تقدیر و وجه نقد به نفرات اول و اهدای لوح تقدیر و وجه نقد به نفرات دوم و سوم، تقدیر به عمل خواهد آورد.

آثار تا ۱۵ خرداد ماه جمع آوری و تا ۲۵ خرداد ماه بازبینی خواهد شد که شروع اجراهای عموم از ۱۷ تیر تا ۳ مرداد و اجراهای داوری سوگواره هفته سوم محرم خواهد بود.

هنرمندان آثار خود را به نشانی دبیرخانه این سوگواره واقع در تبریز بلوار ۲۹ بهمن، مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن، طبقه دوم، سازمان بسیج هنرمندان آذربایجانشرقی ارسال و یا با شماره ۰۴۱۳۳۳۰۵۷۹۴ تماس

و با پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۹۰۴۸۲۴۹۱۰ ارتباط حاصل کنند.

مقررات جشنواره به شرح زیر است؛

-هرکارگردان می‌تواند در هر بخش یک اثر به دبیر خانه ارسال کند.

- اولویت پذیرش آثار توسط هیأت انتخاب جشنواره با نمایش‌هایی است که با توجه به موضوعات و اعتقادات شیعیان و نمایش‌های بومی منطقه و استان تولید شده و از هرگونه نگاه سطحی و شعاری به دور باشد.

- آثار شرکت کننده صرفاً اختصاص به نمایشنامه‌ها و طرح و ایده‌های ایرانی و نسخه‌ها و طومارهای قدیم و جدید دارد.

- طرح و ایده و متون اقتباسی منوط به ذکر دقیق مشخصات صاحب اصلی اثر، نوع اقتباس و با اخذ مجوز از نویسنده، ایده پرداز، مترجم یا ناشر (به صورتی که حقوق صاحب اثر حفظ شود) خواهد بود و هنرمندان می‌توانند با رعایت این مهم در جشنواره حضور داشته باشند و در غیر اینصورت دبیرخانه می‌تواند در هر مرحله اثر مربوطه را حذف کند.

- آثار انتخابی توسط هیأت بازبینی می‌بایست قبل از حضور در روزهای داوری سه نوبت اجرا به تشخیص دبیر جشنواره در سطح شهر تبریز و یا شهرستان‌های تابعه داشته باشد.

-ستاد برگزاری سوگواره هیچگونه تعهدی نسبت به تأمین دکور، لباس و ابزار صحنه نخواهد داشت.

- بخش تعزیه و آئین‌های نمایشی این سوگواره مربوط به اجرای مجالس مربوط به سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران با وفای ایشان خواهد بود.

- کلیه متقاضیان حضور در سوگواره باید سه نسخه لوح فشرده تصویری اثر را به همراه مشخصات کامل و درخواست کتبی سرپرست یا کارگردان به دبیر خانه ارسال کنند

-ارائه مدارک لازم جهت حضور در سوگواره به منزله پذیرش تمامی شرایط حضور می‌باشد.

- چنانچه در هر مرحله از انتخاب آثار، مغایرتی با بندهای ذکرشده در این فراخوان مشاهده گردد، دبیر خانه نسبت به اخذ هرگونه تصمیمی مختار خواهد بود.

- آثار ارائه شده نباید در هیچ جشنواره یا سوگواره دیگری شرکت کرده باشد.