به گزارش خبرنگار مهر، تله موش شاخص ترین اثر آگاتا کریستی نویسنده انگلیسی داستان‌های جنایی و ادبیات کارآگاهی می‌باشد، این اثر برای اولین بار در ۲۵ نوامبر ۱۹۵۲ در لندن به روی صحنه رفت و از آن تاریخ تا زمان حاضر و در طول بیش از ۵۰ سال همیشه بر روی صحنه بوده است، این بار در رشت به روی صحنه می‌رود.

کارگردانی این اثر را «محمد پور جعفری» از کارگردانان خوشنام استان برعهده دارد که بیش از این آثار زیادی از جمله الیورتویست، عشق لرزه، حساب پرداخت نمیشه، یک عاشقانه آرام و… را به روی صحنه برده است.

این اثر اولین ترجمه مبینا علیجانی از هنرمندان گروه تئاتر چیستا می‌باشد.

اشکان نیک روش، عرفان اقبالی، فرزاد عبادتی، بهناز پارسا، نگین فلاح، پونه پور قربان، ارسلان حاجتی، رضا شاهرودی در این تئاتر به ایفای نقش خواهند پرداخت. آهنگسازی کار برعهده هومن خوش فطرت می‌باشد.

تله موش از تاریخ ۱۸ الی ۳۰ اردبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۰ در تماشاخانه نارون رشت به روی صحنه خواهد رفت.