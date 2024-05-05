به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان علوم، دکتر جواد فیض عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد ممتاز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، چهار افتخار علمی بین‌المللی به شرح زیر کسب کرد:

کسب رتبه بین‌المللی ۱۸۵۹ در بین دانشمندان جهان و رتبه نهم ایران

دکتر جواد فیض رتبه نهم ایران و رتبه ۱۸۵۹ جهان را در بین استادان رشته مهندسی برق و الکترونیک کسب کرده است. براساس نامه تبریک مرجع بین‌المللی research.com خطاب به دکتر فیض، ایشان به عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه مهندسی برق و الکترونیک در سال ۲۰۲۴ معرفی شده است.

انتخاب به عنوان Editor در IEEE

براساس اعلام رسمی انجمن مهندسین برق و الکترونیک IEEE، دکتر جواد فیض از سال ۲۰۲۴ به عنوان یکی از Editor های مجله Transactions on Energy Conversion انتخاب شده است.

قرار گرفتن در فهرست پر ارجاع‌ترین مقاله

براساس اعلام ناشر بین‌المللی وایلی (Wiley)، در فاصله زمانی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ مقاله دکتر جواد فیض پر ارجاع‌ترین مقاله (Top Cited Article) در مجله IET ELECTRIC POWER APPLICATIONS بوده است.

پرخواننده‌ترین مقالات در هفته‌های متمادی

براساس نمودار مقالات خوانده شده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، که هر هفته توسط ResearchGate در Yahoo اعلام می‌شود، از سال ۲۰۲۱ تاکنون مقالات دکتر جواد فیض پرخواننده‌ترین مقالات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی بوده است. حداکثر مقالات خوانده شده مربوط به هفته اول مارس ۲۰۲۱ است.