پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی عملیات اصلاح شبکه آبرسانی در گنبد کاووس

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رحیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ملی جهاد آبرسانی در گنبد کاووس خبر داد و اظهار کرد: اکنون عملیات اصلاح شبکه آبرسانی روستای کوچ دیگ سید شهرستان گنبد کاووس ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که این کار با همکاری سپاه نینوا استان در حال اجرا است.

وی افزود: این پروژه به منظور جلوگیری از هدر رفت و افزایش کیفیت آب شرب و همچنین تعویض لوله‌های فرسوده با توجه به قدمت بالای شبکه آبرسانی اجرای کامل اصلاح شبکه آبرسانی در این روستا به طول۶ هزار متر در مراحل پایانی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در خصوص پیامدهای وجود شبکه‌های فرسوده آبرسانی گفت: شبکه‌های توزیع آبرسانی فرسوده مرتباً دچار شکستگی می‌شوند که این موضوع سبب هدر رفت آب می‌شود ضمن اینکه به دلیل افزایش جمعیت و قطر پایین لوله‌های موجود دیگر پاسخگوی نیاز آب شرب مشترکان نیست و شاهد افت فشار آب در زمان اوج مصرف در مناطقی که شبکه آن باید اصلاح شود هستیم.

وی یادآور شد: هزینه اجرایی این عملیات بیش از ۴۸ میلیارد ریال است که با پایان عملیات فوق جمعیتی بالغ بر ۷۶۹ نفر از اهالی این روستا از این پروژه برخوردار می‌شوند.