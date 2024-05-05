به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل و کارکنان جمعیت هلال احمر به مناسبت هفته هلال احمر برگزار شد، ضمن تبریک هفته هلال احمر به کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر استان از زحمات و تلاشهای شبانه روزی این عزیزان تشکر و قدردانی کردند.
حجت الاسلام کریمی تبار اظهار داشت: جمعیت هلال احمر مجموعهای با نشاط، پر انرژی و تاثیر گذار است و نجاتگرانی که در حوادث و عرصههای پر خطر و در شرایط بحرانی حضور پیدا میکنند تا نجات بخش دیگران باشند، ایثارگر به تمام معنا هستند.
حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار ادامه داد: این روحیه ناجی و کمک به دیگران در شرایط بحرانی در هلال احمر وجود دارد و معمولاً کسانی که در این عرصه قرار میگیرند نگاه شان کمک به همنوعان است.
وی با بیان اینکه کارکنان و نجاتگران هلال احمر برای نجات دیگران از خودگذشتگی و ایثارگری دارند، تصریح کرد: آموزشهای لازم و آمادگی جسمانی برای حضور امدادگران در شرایط سخت بحران و تخصص متناسب با ماموریتهای محوله برای نجاتگران جمعیت هلال احمر بسیار مهم است.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در ادامه گزارش کاملی از خدمات و فعالیتهای بشر دوستانه این جمعیت در سال گذشته و ایام نوروز ارائه کرد.
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