به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل و کارکنان جمعیت هلال احمر به مناسبت هفته هلال احمر برگزار شد، ضمن تبریک هفته هلال احمر به کارکنان و اعضای جمعیت هلال احمر استان از زحمات و تلاش‌های شبانه روزی این عزیزان تشکر و قدردانی کردند.

حجت الاسلام کریمی تبار اظهار داشت: جمعیت هلال احمر مجموعه‌ای با نشاط، پر انرژی و تاثیر گذار است و نجاتگرانی که در حوادث و عرصه‌های پر خطر و در شرایط بحرانی حضور پیدا می‌کنند تا نجات بخش دیگران باشند، ایثارگر به تمام معنا هستند.

حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار ادامه داد: این روحیه ناجی و کمک به دیگران در شرایط بحرانی در هلال احمر وجود دارد و معمولاً کسانی که در این عرصه قرار می‌گیرند نگاه شان کمک به همنوعان است.

وی با بیان اینکه کارکنان و نجاتگران هلال احمر برای نجات دیگران از خودگذشتگی و ایثارگری دارند، تصریح کرد: آموزش‌های لازم و آمادگی جسمانی برای حضور امدادگران در شرایط سخت بحران و تخصص متناسب با ماموریت‌های محوله برای نجاتگران جمعیت هلال احمر بسیار مهم است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در ادامه گزارش کاملی از خدمات و فعالیت‌های بشر دوستانه این جمعیت در سال گذشته و ایام نوروز ارائه کرد.