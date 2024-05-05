نمایش «وضوح ناقص» در خانه عکاسان جوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه عکاسان جوان، نمایشگاه «وضوح ناقص» عصر روز جمعه ۱۴ اردیبهشت‌ با حضور اکبر ناظمی، رسول اولیازاده و جمعی از هنرمندان افتتاح شد.

آرمین عباسی در این نمایشگاه کوشیده مردمان اطرافش را صادقانه با ایده‌ای بدیع تصویر کند. در این نمایشگاه مخاطب با سوژه‌هایی روبه‌رو است که با وجود ناقص‌الوضوح بودن در عکس‌ها، آنچه که وانمود می‌کنند، برجسته شده است. عباسی تلاش داشته تا در آثارش وانمودهای زندگی انسان معاصر را که جزیی از زندگی است، وضوح ببخشد و پیش روی مخاطبان قرار دهد.

در متن استیتمنت نمایشگاه «وضوح ناقص» آمده است: «در جریان زندگی همه‌چیز در پرده‌ای تار تنیده شده است. گویی واقعیت هیچ چیز نه همانی است که می‌بینیم. وضوح در تمام سطوح ناقص است. در این عکس‌ها بر آن بودم که بگویم؛ صورت‌ها، لحظه‌ها، اشک‌ها، لبخندها، فریادها، همه و همه محو در جریان مرموز زندگانی‌اند که شاید کمترین فایده‌اش این باشد که خوب و بد یکدیگر را در تصویری که از خود نشان هم می‌دهیم، نسنجیم. حالا که همه و من می‌دانیم دنیای پیرامون‌مان اینچنین است، پس بیایید راستش را بگوییم. من حقیقت این ماجرا را عکاسی کرده‌ام.»

نمایشگاه «وضوح ناقص» تا روز سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت در خانه عکاسان جوان ادامه دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید به این گالری واقع در یوسف‌آباد، خیابان چهارم، پلاک ۳، طبقه دوم واحد ۳ مراجعه کنند.