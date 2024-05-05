«نمایش» به اکران آنلاین رسید/ «تیر خلاص» به فرانسه!

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران آنلاین فیلم کوتاه «نمایش» به نویسندگی و کارگردانی محمدمهدی سجادی در سایت تیوال آغاز شد.

مهدی شاهدی و میلاد تاجیک بازیگران این اثر هستند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «جوانی به روایت قتلی اعتراف می‌کند که نمی‌داند این بازگویی نمایشی‌ست که او را نجات می‌دهد یا حقیقتی می‌شود برای سرانجام زندگی‌اش.»

دیگر عوامل این اثر عبارتند از: مترجم: هومن صالحی، مجری طرح: مجید اقبالی، مدیرتولید: امیر شاه‌حسینی، مدیر اجرایی: دانیال رضایی، دستیار کارگردان: ملیکا اصل‌پور، برنامه‌ریز: سپیده مجنونی، منشی صحنه: منا خادم قاسمی، مدیر فیلمبرداری و نورپرداز: مصطفی امیری، صدابردار: سلیم پور بردباری، صداگذار: حمیدرضا حیدر اولاد، طراح گریم: سپیده نقدی، طراح صحنه و لباس: آنیتا قجر و محمدمهدی سجادی، تدوین: محمدمهدی سجادی، اصلاح رنگ: مصطفی شهباز، طراح پوستر و عکاس: فریماه اقبالی.

«تیر خلاص» به فرانسه رفت

همچنین، فیلم کوتاه «تیر خلاص» به‌نویسندگی و کارگردانی رضا گودرزی و تهیه‎‌کنندگی مشترک انجمن سینمای جوانان و رضا گودرزی که به تازگی جایزه نقدی هیات داوران بیست‌ و چهارمین جشنواره سینه‌کورتو اسپانیا را کسب کرده است، در بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم tre’s court فرانسه حاضر می‌شود.

«تیر خلاص» پیش از این در فستیوال‌های سانداسکرین ایتالیا، سینه فروم اسپانیا، پاپی جسپر آمریکا، ادواستیت نیجریه، یوالیتی فرانسه، جشنواره رشد، سینه کورتو اسپانیا و cineaste دهلی هندوستان حضور داشته است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «تنها مردگان پایان راجنگ را دیده‌اند. در میان کشته‌ها و زخمی‌های میدان جنگ، سربازی تلاش می‌کند خودش را از دست افسر دشمنی که در حال تیرِ خلاص زدن به سربازان زخمی‌ست نجات دهد اما زخم‌های عمیقش مانع این کار می‌شود. افسر دشمن لحظه به لحظه به او نزدیکتر می‌شود و … .»

نویسنده و کارگردان: رضا گودرزی، بازیگر: رضا سیدی، مدیر فیلم‌برداری: وحید ابراهیمی، تدوین: حسین جمشیدی گوهری، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، طراح صحنه: امیر خراسانی، دستیار طراح صحنه: نوید میرزایی، طراح لباس: نیلوفر سجادی، دستیار لباس: آتنا ادینا، طراح گریم: امیر ترابی و رابعه ملا حسینی، طراح جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح جلوه‌های بصری: کامیار شفیع‌پور، صدابردار: علی نوین‌نژاد، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: ناهید میرمحمد کاشی و محمد مفاخری، مدیر تولید: اکبر خیرآبادی، اصلاح رنگ و نور: نگین حیدری، طراح لوگو و پوستر: محمدحسین هوشمندی، عکاس: امیرحسین علیجانی، مترجم: زهرا رمضانی و محسن لالانی، تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران، رضا گودرزی، پخش بین‌المللی: سینه پورت.