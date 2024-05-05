به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳) با حضور در دادسرای ناحیه ۳۸، ضمن دیدار با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضائی قرار گرفت و توصیه‌ها و تذکرات لازم را خطاب به کارکنان و مسئولان دادسرا ارائه کرد.

وی در بازدید از بخش‌های مختلف دادسرا بر تکریم مراجعان و تسریع توأم با دقت در رسیدگی‌های قضائی تأکید کرد.

صالحی در دیدار و گفت‌وگو با قضات و کارکنان اداری، بر لزوم کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌های بایگانی تأکید کرد.

دادستان تهران همچنین به درخواست‌ها و مشکلات قضات و کارکنان دادسرا، رسیدگی و توصیه کرد: همکاران قضائی و اداری با حفظ روحیه جهادی، همه تلاش خود را در جهت تسریع در رسیدگی‌ها و تکریم مراجعان به کار گیرند.

دادستان تهران در دیدار چهره به چهره با مراجعان دادسرا، ضمن استماع اظهارات و مطالبات مردم، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

علی صالحی در این بازدید ضمن ابلاغ سلام و قدردانی ریاست قوه قضائیه به همکاران قضائی و اداری، به تعدادی از نیروهای دادسرای ناحیه ۳۸ تهران که شعب محل خدمتشان بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی دادسرا عملکرد بهتری داشتند؛ لوح تقدیر اعطا کرد.