دادستان تهران از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، صبح امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ با حضور در دادسرای ناحیه یک، ضمن دیدار با قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی قرار گرفت و توصیه‌ها و تذکرات لازم را خطاب به مدیران، قضات و کارکنان دادسرا ارائه کرد.

وی در بازدید از بخش‌های مختلف دادسرا بر لزوم تکریم مراجعان، تسریع توأم با دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، حفظ نظم و انضباط در محیط کار و رعایت اصول و دستورالعمل‌‎های بایگانی تأکید کرد.

دادستان تهران همچنین در دیدار و گفت‌وگو با قضات و کارکنان اداری ضمن ابلاغ سلام و تشکر ریاست قوه قضاییه، به درخواست‌ها و مشکلات آنان، رسیدگی و توصیه کرد: همکاران قضایی و اداری با حفظ روحیه جهادی، همه همت خود را درجهت رسیدگی دقیق و سریع به پرونده‌ها مصروف دارند.

صالحی در دیدار چهره به چهره با مراجعان دادسرا، ضمن استماع اظهارات و مطالبات آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده صادر کرد.

دادستان تهران در پایان این بازدید، به تعدادی از نیروهای دادسرای ناحیه یک که شعب محل خدمتشان بر اساس شاخص‌های برنامه عملیاتی دادسرا عملکرد بهتری داشتند؛ لوح تقدیر اعطا کرد.