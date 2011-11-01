مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه شهرستان زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله واحدی مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان بسیجی در چهار رشته حفظ، قرائت، درک مفاهیم و عترت با شعار دانش آموز بسیجی قرآن و معنویت در سطح واحدهای آموزشی مقطع تحصیلی پویندگان و پیشگامان شهرستان زاهدان برگزار شد.

حبیب حاجی حسینی هدف از اجرای مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان بسیجی در هفته بسیج دانش آموزی را گرامیداشت یاد وخاطره شهدا دانش آموز و فرهنگی، ارتقا سطح قرآنی دانش آموزان، افزایش سطح علمی و قرآنی نسل جوان جامعه، مبارزه با بی سوادی قرآنی و… در جامعه امروزی بر شمرد.

وی گفت: این مسابقات با شرکت بیش از 100 دانش آموز بسیجی خواهر و برادر در دو مقطع تحصیلی پوینده و پیشگام برگزار شد و نفرات برگزیده هر رشته جهت شرکت در مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان بسیجی مرحله شهرستانی که همزمان با هفته بسیج مستضعفین برگزار می شود، اعزام خواهند شد.