به گزارش خبرگزاری مهر، سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان طی تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوعات روابط دوجانبه و تحولات اخیر در غزه گفتگو و رایزنی کرد.

دو طرف در این تماس تلفنی آخرین روند مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف را مورد گفتگو قرار داده و بر تداوم مسیر کنونی در توسعه روابط تاکید کردند.

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان همچنین تحولات اخیر در نوار غزه را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت پایان یافتن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، آتش بس فوری، آزادی اسرا و ارسال کمک‌های انسانی برای مردم غزه تاکید کردند.