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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۰۱

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گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان

وزیر خارجه سلطنت عمان طی تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوعات روابط دوجانبه و تحولات اخیر در غزه گفت‌وگو و رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان طی تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص موضوعات روابط دوجانبه و تحولات اخیر در غزه گفتگو و رایزنی کرد.

دو طرف در این تماس تلفنی آخرین روند مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف را مورد گفتگو قرار داده و بر تداوم مسیر کنونی در توسعه روابط تاکید کردند.

وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان همچنین تحولات اخیر در نوار غزه را مورد بررسی قرار داده و بر ضرورت پایان یافتن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین، آتش بس فوری، آزادی اسرا و ارسال کمک‌های انسانی برای مردم غزه تاکید کردند.

کد مطلب 6099731

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