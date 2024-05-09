به گزارش خبرنگار مهر، مراسم واگذاری ۳ هزار و ۷۴۸ واحد مسکونی و ۳ هزار و ۵۰۸ قطعه زمین با حضور رئیس جمهور در استان قم برگزار شد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های نهضت ملی مسکن استان قم بیان کرد: یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها موضوع مسکن و زمین است.

رئیس جمهور افزود: باید تلاش شود تا افراد واجد شرایط که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند زمینه خانه‌دار شدن آنها فراهم شود.

حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مسئولان کشور موضوع تأمین مسکن برای اقشار فاقد مسکن است افزود: موضوع دیگری که نسبت به آن دغدغه وجود دارد ایجاد زیرساخت‌های مسکن است که این امر در جلسات مختلف شورای مسکن کشور و استان‌ها مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

رئیس جمهور بیان کرد: تأمین مسکن برای مردم از اولویت‌های مهم دولت است و امروز شاهد افتتاح ۷ هزار واحد مسکونی در استان قم هستیم که این تعداد نشان دهنده اهمیت احداث مسکن است.

رئیس جمهور بیان کرد: ساخت و تحویل مسکن موجب امید آفرینی در جامعه می‌شود و امیدواریم در استان قم تعهد ساخت ۷۱ هزار واحد مسکونی عملی شود