به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری صبح شنبه در دیدار با حجت الاسلام آرامی امام جمعه گرمسار و جمعی از مدیران کاروان‌های این شهرستان در دفتر وی، بیان کرد: یک کاروان در حج تمتع امسال به گرمسار اختصاص دارد.

وی افزود: در حج امسال نه مرکزیت و نه وسعت و جمعیت بلکه تنها تعداد متقاضیان برای سهمیه کاروان‌ها و اعزام حجاج به حج تمتع ملاک قرار گرفته است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای اعزام حجاج استان اندیشیده شده است، تاکید کرد: ۹۵ نفر از گرمسار راهی تمتع می‌شوند.

چتری با یادآوری اینکه چهار کاروان از شاهرود، دو کاروان از سمنان، دو کاروان از دامغان و یک کاروان از گرمسار راهی حج تمتع خواهند شد، تاکید کرد: یک هزار و ۱۳۰ نفر در تمتع امسال از استان سمنان اعزام می‌شوند.

وی افزود: نخستین کاروان استان سمنان ۲۵ اردیبهشت ماه و آخرین کاروان هم ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ به سرزمین وحی اعزام می‌شوند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه تمام پروازها از فرودگاه امام خمینی (ره) است، گفت: میانگین سنی حجاج اعزامی استان ۵۶ سال است.