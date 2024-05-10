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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۵۵

اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور:

رای ‌گیری از افراد داخل شعبه تا آخرین نفر صورت می‌گیرد

رای ‌گیری از افراد داخل شعبه تا آخرین نفر صورت می‌گیرد

براساس اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور رای گیری از افرادی که تا قبل از پایان زمان رای گیری وارد شعبه انتخابیه شده اند، تا آخرین نفر صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه شماره ۱۹ ستاد انتخابات کشور صادر شد.

این اطلاعیه به شرح زیر است:

به آگاهی هم میهنان عزیز نمایندگان فرماندار و اعضای محترم شعب اخذ رأی حوزه‌های انتخابیه مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رساند، به استناد ماده (۱۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می‌شود؛ لذا اعضای شعبه موظفند افراد مذکور را به داخل شعبه هدایت نموده، درب شعبه را با کمک عوامل انتظامی بسته و اقدام به اخذ رأی تا آخرین نفر نمایند؛ بدیهی است فرآیند قرائت و شمارش آرا پس از این اقدامات آغاز می‌شود.

کد مطلب 6102608
رامین عبداله شاهی

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