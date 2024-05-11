مشاهده ۳۱۷۶ قطعه پرنده در سرشماری پرندگان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزینانی در آستانه روز جهانی پرندگان مهاجر با اشاره به اینکه گرامیداشت این روز با هدف ترغیب مردم به مشارکت فعال در حفاظت از پرندگان مهاجر است، گفت: طراحی و اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی عمومی و کمک به حفاظت از این پرندگان و زیستگاه آن‌ها توسط مسؤولان، سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها، مدارس و فعالان محیط زیست نیز از دیگر اهداف مورد انتظار است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه پرندگان از دیرباز جای خود را در فرهنگ و مذهب ما باز کرده‌اند، اظهار داشت: مساله مهم این است که توسعه شهری و صنعتی موجب شده که در سه تا چهار قرن گذشته تعداد زیادی گونه پرنده از بین برود و حتی امروزه با وجود آگاهی نسبت به اهمیت حفاظت از گونه‌های زیستی تعداد زیادی از گونه‌های پرندگان در روند تهدید انقراض قرار دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران مسائلی مانند خشک شدن تالاب‌ها، افزایش رسوبات و فاضلاب‌ها و ورود آنها به رودخانه‌ها و تالاب‌ها، تغییرات اقلیمی و شکار و صید بی رویه و غیرمجاز را از اصلی‌ترین عوامل تهدید حیات پرندگان برشمرد و تصریح کرد: در این میان تعداد زیادی از پرندگان مهاجر هستند که برای زمستان گذرانی به راه‌های دور پرواز می‌کنند و بررسی‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد شرایط پرندگان مهاجر مناسب نبوده و خطرات زیادی به ویژه و کاهش جمعیت حشرات، کاهش آب و از بین رفتن تالاب‌ها آنها را تهدید می‌کند.

مزینانی با اشاره به اینکه امسال، برای اولین بار، روز جهانی پرندگان مهاجر بر اهمیت حشرات برای پرندگان مهاجر متمرکز خواهد بود و نگرانی‌های مربوط به کاهش جمعیت حشرات را منعکس می‌کند، گفت: پرندگان نقش مهمی در گرده افشانی و کنترل آفات دارند و کمبود حشرات باعث اختلال در عملکرد این اکوسیستم می‌شود؛ حشرات به عنوان منابع ضروری انرژی برای بسیاری از گونه‌های پرندگان مهاجر، نه تنها در طول فصول تولید مثل بلکه در طول سفرهای طولانی شأن تأثیر زیادی بر زمان، مدت و موفقیت کلی مهاجرت پرندگان دارند.

مزینانی ادامه داد: در طول مسیرهای مهاجرت، پرندگان به طور فعال در هنگام توقف در مزارع، جنگل‌ها، تالاب‌ها و زیستگاه‌های مختلف به دنبال حشرات بوده و زمان مهاجرت پرندگان اغلب مصادف با اوج فراوانی حشرات در مکان‌های توقف است؛ این همزمانی امکان تغذیه پرندگان را فراهم می‌کند تا ذخایر انرژی خود را قبل از ادامه سفر دوباره تأمین کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه روز جهانی پرندگان مهاجر در سال ۲۰۲۴ بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه حفاظتی از پرندگان مهاجر و زیستگاه‌های آنان تأکید دارد، افزود: این اقدامات شامل حفاظت از مناطق و ممانعت از تخریب زیستگاه آنان، ممانعت از شکار پرندگان، کاهش استفاده از آفت کش‌ها و کودها و در صورت امکان، روی آوردن به کشاورزی ارگانیک است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه استان تهران نیز در مسیر مهاجرت پرندگان قرار داشته و تالاب‌های این استان اغلب مسیر زمستان گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی هستند و بر همین اساس هرساله و همزمان با سراسر کشور، سرشماری پرندگان مهاجر در فصل سرد سال در سطح این استان انجام می‌شود، تصریح کرد: طی سرشماری و مطالعات انجام شده در ۹ سایت مهم استان در سال گذشته، درمجموع تعداد ۳۱۷۶ قطعه پرنده در تنوع گونه‌ای ۲۷ نوع مختلف در سطح تالاب‌های استان مشاهده و سرشماری شده است.

مزینانی اضافه کرد: از این تعداد، گونه اردک سرسبز با تعداد ۱۰۵۹ بال، بیشترین تعداد گونه مشاهده شده در مراکز آبی استان تهران را به خود اختصاص داد.

گفتنی است به منظور افزایش توجه جهانی به مقوله پرندگان مهاجر و اهمیت آن، طی توافقنامه پرندگان مهاجر آبزی آفریقا- اوراسیا از سال ۲۰۰۶ میلادی دومین شنبه ماه می برابر با ۲۲ اردیبهشت ماه را به منظور افزایش توجه جهانی به مقوله پرندگان مهاجر و اهمیت آن به عنوان روز جهانی پرندگان مهاجر اعلام شد و در سال، ۲۰۲۴ این روز در دو روز، ۱۱ می و ۱۲ اکتبر نامگذاری شده است که با ماهیت چرخه‌ای مهاجرت پرندگان در نیمکره‌های مختلف هماهنگ است.

همچنین پیش از ظهر امروز و همزمان با روز جهانی پرندگان مهاجر، تعدادی پرنده شامل یک بهله عقاب طلایی و ۳ بهله سارگپه که برای بازپروری و انجام اقدامات درمانی مدتی در مرکز نگهداری باغ پرندگان لویزان نگهداری شده‌اند، پس از اطمینان از وضعیت سلامت، در زیستگاه‌های طبیعی تهران رهاسازی شده و به آغوش طبیعت بازگشتند.