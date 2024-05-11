به گزارش خبرنگار مهر، آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش - ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز - سال ۱۴۰۳ روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

الف) نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون‌ از روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش قرار خواهد گرفت.

داوطلبان برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و...) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین‌شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ورود به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند.

این امکان برای داوطلبانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی عضو باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

ب) درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد. لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت در آزمون وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنند.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات (شامل: سهمیه ۵ درصد ایثارگران، وضعیت تأهل / تعداد فرزند، اشتغال تمام وقت، دارای سوابق آموزشی، مقطع و رشته تحصیلی، تاریخ فارغ‌التحصیلی و معدل) کارت شرکت در آزمون وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۲۸ اردیبهشت منحصراً به درگاه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی: ( www.sanjesh.org) قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

۳- چنانچه نسبت به جنس، نوع و شدت معلولیت معترض هستید و یا شماره داوطلب شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «پ» به نماینده سازمان ملی سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاری آزمون مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود.

۴- چنانچه کارت شرکت در آزمون فاقد عکس است و یا عکس روی کارت اشکالاتی از جمله؛ فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا اشتباه عکس دارد، باید ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴ ×۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار، مطابق ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «پ» به نماینده سازمان ملی سنجش مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه تا روز قبل از برگزاری آزمون مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود، در غیر این صورت فرد به عنوان متخلف تلقی خواهد شد.

ضمناً سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود داوطلب تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

۵- متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه این سازمان قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

پ) آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون

نماینده سازمان ملی سنجش در روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. داوطلبانی که براساس توضیحات بند «ب» لازم است به نماینده رفع نقص کارت مراجعه کنند، برای اطلاع از آدرس واحد رفع نقص کارت هر شهرستان باید جدول اعلامی را مشاهده کنند.

ت) یادآوری‌های مهم‌

برای حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینتِ کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۷:۳۰ صبح روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ شروع خواهد شد.

دربِ ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۰۰ صبح بسته خواهد شد، لذا داوطلبان لازم است قبل از بسته شدن درب‌های ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد. رَد و بَدل کردن این وسایل در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله پیجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، جزوه، کتاب، ماشین‌حساب، ریموت کنترل، هرگونه یادداشت و نظایر آن به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند. به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی شده و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رفتار خواهد شد.

به همراه داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

حوزه‌های آزمون از تحویل گرفتن هرگونه وسایل اضافی از جمله تلفن همراه، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، کتاب، جزوه و … معذور هستند، بنابراین توصیه اکید می‌شود به غیر از موارد اعلام شده در اطلاعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون و اوراق تشخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل جداً خودداری شود.

داوطلبان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش قرار دارد پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

با توجه به اینکه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور برای بهبود و ارتقا کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه‌ها دارد، داوطلبان باید نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش - ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز - سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۲۸ اردیبهشت تا ۵ خرداد بصورت اینترنتی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش اقدام کنند.

داوطلبان در صورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرآیند برگزاری برای آنها، لازم است حداکثر تا تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳ از طریق سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی https://request.sanjesh.org با سازمان مکاتبه کنند. درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.