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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

کرمانشاه دومین دانشگاه علوم پزشکی برتر ایران شد

کرمانشاه دومین دانشگاه علوم پزشکی برتر ایران شد

کرمانشاه - بر اساس تازه‌ترین نتایج رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۶، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با کسب جایگاه ۳۲۷ جهان، در رتبه دوم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج جدید رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز (Times Higher Education) برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد پنج دانشگاه علوم پزشکی ایران توانسته‌اند در رشته پزشکی در میان دانشگاه‌های برتر جهان قرار گیرند.

در این رتبه‌بندی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با کسب رتبه ۳۲۷ جهانی، پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جایگاه دوم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفته و عملکرد قابل توجهی در میان مراکز علمی ایران به ثبت رسانده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۲۸۱ جهانی در صدر دانشگاه‌های پزشکی ایران قرار دارد و پس از آن دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق شده است جایگاه دوم ملی را به خود اختصاص دهد.

در ادامه این فهرست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۴۴۷، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رتبه ۴۵۲ و دانشگاه تربیت مدرس با رتبه ۴۵۳، دیگر دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی تایمز ۲۰۲۶ در رشته پزشکی هستند.

رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های ارزیابی دانشگاهی در سطح بین‌المللی است که علاوه بر شاخص‌های آموزشی و پژوهشی، معیارهایی همچون ارتباط با صنعت، اثرگذاری علمی و سطح همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد.

کسب این جایگاه از سوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، نشان‌دهنده ارتقای جایگاه علمی، پژوهشی و بین‌المللی این دانشگاه و نقش مؤثر آن در توسعه آموزش پزشکی و تولید علم در کشور ارزیابی می‌شود.

کد مطلب 6736798

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    نظرات

    • سهراب مرادی IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      9 1
      پاسخ
      تبریک به مدیریت جناب آقای دکتر سروش و تمامی مدیران وهمکاران پرتلاش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همیشه دراوج بمانید
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
      9 1
      پاسخ
      دیارسربلندم همیشه بهترین باشی خوشحالم که برتری
    • پریسا IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      3 1
      پاسخ
      کرمانشاه شهر بافرهنگ و باستانی ایران زمین..تبریک تبریک

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