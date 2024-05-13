سرگذشت خوارزمشاه آلتونتاش در نمایشگاه کتاب روایت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خوانش متون کهن در پنجمین روز برگزاری سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور یاسین حجازی در سرای ادبیات این رویداد، واقع در شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

خوارزمشاه آلتونتاش یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های تاریخ بیهقی است که سرگذشت آن به زبان یاسین حجازی در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روایت شد.

یاسین حجازی در این نشست گفت: تعلق‌ام به متون کهن خاصه تاریخ بیهقی است. حتماً شما الان فکر می‌کنید که حضور در فضای نمایشگاه کتاب قطعاً خوانش متون کهن را سخت‌تر می‌کند.

وی افزود: شما در انتهای این نشست از خودتان خواهید پرسید که چگونه خوانش چندین صفحه تاریخ بیهقی را شنیده‌اید و درک کرده‌اید.

حجازی ادامه داد: در اینجا از بونصر مشکان یکی از شخصیت‌های معروف و مشهور تاریخ بیهقی برای شما خواهم گفت؛ مسعود غزنوی بعد از کودتایش خواست نامه‌ای خطاب به قدرخان، خان قراخانی ترکستان بنویسد و آن نامه را بونصر مشکان، دبیر دیوان رسالت سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی نوشت. من در اینجا متن آن نامه را برای شما می‌خوانم. در این نامه آمده است که خوارزمشاه آلتونتاش برای دیدار با مسعود غزنوی به هرات آمده است و مسعود غزنوی می‌خواهد او را به جایگاه خودش برگرداند. این در صورتی است که دولت سایه‌ای گرداگرد مسعود غزنوی شکل گرفته بود و می‌خواست خوارزمشاه آلتونتاش اسیر شود.